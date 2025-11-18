Slušaj vest

Voditelj Zoran Pejić Peja sada tvrdi da se loše izrazio kada je rekao da se od Zlate Petrović razveo zbog prevare.

Pejić je nedavno govorio o odnosu sa bivšom ženom Zlatom Petrović i tom prilikom rekao da ga je prevarila.

Međutim, Peja se sada oglasio na svom Instagramu i sebe demantovao, tvrdeći da se loše izrazio i da Zlata nikada nije bila neverna.

- Došlo je do velikog nesporazuma. Ja sam se pogrešno izjasnio. Moj brak sa Zlatom je bio velika ljubav, poštovanje... Mi smo se veoma razumeli, poštovali i puno smo se voleli. Mi nakon razvoda nismo imali nikoga sigurno osam meseci, kasnije je svako našao svoju srodnu dušu. Sve do tada je moglo da dođe do pomirenja, ali tog trenutka kada saznaš da ima nekoga, i ona i ja... To ne bi sigurno ni ona meni oprostila, ni ja njoj da bismo bili zajedno - rekao je on i dodao:

- Zlata je jedan veliki čovek, veliki drug, kraljica, odlična majka i dobra žena. U nju sam imao potpuno poverenje, mnogo puta mi se dešavalo u braku da je odvezem u kafanicu, ja se vratim kući miran jer znam da me voli i da nikada ne bi napravila ništa. Moja greška je to što sam reč postavio na pogrešno mesto. Izvinjavam se svima i mojoj bivšoj ženi.

"Saznao sam da ima drugog muškarca"

Podsetimo, pevačica Zlata Petrović i voditelj Zoran Pejić Peja bili su jedan od najlepših parova na estradi, međutim, njihov brak nije opstao.

- Kada sam saznao da Zlata ima drugog muškarca, ja sam tog trenutka svu svoju ljubav stavio u neku fioku u kojoj držim samo tugu. Zlata je posle šest meseci došla i rekla "jel ti razmišljaš o nama - rekao je on za Blic, pa dodao:

- Zbog čega ti misliš da bi trebalo da se pomirimo...a ona kaže zato što se volimo. Tu je pogrešila. Ovo nikad nikom nisam reko, da je rekla zbog našeg sina ja bih se pomirio. Ja sam 20. decembra saznao da sam bolestan i da treba dauradim tri baj pasa. ja sam imao operaciju, koju sam jako teško podneo. tada sam umesto lav, postao mačka. Ona je tog trenutka videla mene da sam mače i poželela da se raziđemo.

