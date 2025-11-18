Slušaj vest

Jelena Ilić, učesnica rijalitija stigla je večeras na koncert Emine Jahović, a tom prilikom je otkrila da joj se stari partneri javljaju, te je prokomentarisala skandal koji je izazvala Anđela Đuričić.

Naime, Jelena je rekla kako će dečka naći na Instagramu.

- Uživam, hvala bogu da mogu to sebi da priuštim. Drugarica najbolja me je dovela na koncert, baš se slabo krećem. Provod, klubovi, to ne.

- Nadam se da ću dečka da nađem preko Instagrama. Preko tiktoka bolje. Ljudi, kakvih tamo ludaka ima. Sad je retrogradni merkur, pošto se vraćaju ljudi iz prošlosti, javljaju se, neki valjaju, neki ne. Uglavnom kažu ti što su bivši ne valjaju, ali ima tu šta da se probere.

"Tek su izašli iz rijalitija"

- Ja sam dobra sa Anđelom i Gastozom, svi me na tiktoku o njima. Anđela i Gastoz su odlučili da žive takav život, izlaze sa prijateljima, druže se, ali ne daju izjave, verovatno imaju svoje razloge. Možda žele da snimaju svoj život za Jutjub, pa neće novinarima da odgovaraju na pitanja, oni tako razmišljaju. Tek su izašli iz rijalitija

Gastoz se izvinio zbog Anđele

Podsetimo, Anđela Đuričić napravila je neprijatnu scenu na koncertu Mirze Selimovića, na koji je došla zajedno sa dečkom Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji je zbog nje crveneo, a onda se i izvinjavao.

