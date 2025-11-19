Slušaj vest

Pevačica Emina Jahović održala je drugi koncert u Beogradu, a nakon toga otkrila i šta se dešava između nje i Saše Kovačevića

Pevačica Emina Jahović ponovo je zapevala u Beogradu, na drugom solističkom koncertu na kojem je publika imala prilike da na bini vidi Dženana Lončarevića i Mirzu Selimovića.

Na prethodnom koncertu je ugostila brojne kolege, među kojima je i pevačica koja je u drugom stanju, Milica Todorović, a primetan je bio izostanak pevača s kojim je otpevala hit "Još ti se nadam" - Saše Kovačevića.

1/5 Vidi galeriju Emina Jahović voli da bude lepa Foto: Kurir, Boba Nikolić

Emina je nakon prvog koncerta izjavila da "ima mnogo dueta i da ne može da zove baš sve kolege", nakon čega je Saša Kovačević rešio da prekine ćutanje i otkrije zašto nije došao.

Saša otrkio zašto nije došao

"Svakog od kolega poštujem. Dva-tri puta su se desile neke stvari koje nisu kolegijalne, drugarske. To je bilo u prošlosti. Više se prijateljski nije postavila, a smatrao sam je prijateljem", rekao je Kovačević u emisiji Ognjena Amidžića i dodao da "taj problem datira odavno", nakon čega su mediji tražili da Emina prokomentariše njegovu izjavu.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase i Saša Kovačević se trkaju automobilima Foto: Printskrin Jutjub

"Nikad u životu ni sa jednim svojim kolegom nisam imala ništa što je loše, nikakav negativan vajb. Moje kolege su moji prijatelji pre svega. Saša i ja imamo jednu vanvremensku pesmu. Ja sam napisala vanvremensku pesmu za nas dvoje. Nikada nismo imali nikakav problem, neki okršaj, da jedan drugom nešto loše kažemo", rekla je Emina po završetku koncerta.

Emina nakon koncerta odgovorila Kovacevicu i otkrila zasto porodica nije sa njom Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

"Ja sam ga pozvala na prvi koncert, on je rekao da će ići kod Ivane Selakov, jer je ona te noći takođe imala koncert. Ivana mu je kuma i on je njoj dao prioriet, što je potpuno normalno jer bih i ja otišla kod svoje kume. Što se Saše Kovačevića tiče, ne znam šta je on izjavio, ali ja stvarno nemam problem.

"Sve što je hteo da kaže mora meni da kaže. Nek meni kaže. Ja nemam problem sa njim. Spekuliše se da je problem nastao zbog para? Od kolega nikad nisam tražila novac. Sve pesme koje sam uradila za druge, sve sam uradila besplatno", istakla je Emina Jahović.