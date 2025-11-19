Iako je u poodmakloj trudnoći i sa nestrpljenjem čeka porođaj, Milica Todorović bila je među najveselijim gostima na proslavi rođenja ćerke svoje saradnice
MILICA TODOROVIĆ SA STOMAKOM DO ZUBA NAPRAVILA LOM: Bila najveselija na slavlju, a kad je uzela mikrofon POKIDALA
Trudna Milica Todorović latila se mikrofona na proslavi rođenja ćerke svoje najbliže saradnice i energičnim nastupom sve oduševila.
Iako je u poodmakloj trudnoći i sa nestrpljenjem čeka porođaj, Milica Todorović bila je među najveselijim gostima na proslavi rođenja ćerke svoje saradnice i bliske prijateljice Bobane, kojoj je čestitala dirljivom objavom.
Milica Todorović Foto: Printscreen/Instagram
Vidno uzbuđena i vesela, pevačica se latila mikrofona i iz sveg glasa zapevala čuveni hit "Ciganka sam mala".
Millica je i zaigrala, a prisutni su bili oduševljeni njenom energijom u trudnoći, koja Todorovićevoj očigledno ne smeta da se dobro provede.
