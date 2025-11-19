Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović progovorila je o zaradi, te istakla da smatra da je zaradila dovoljno novca od pevanja kako bi sebi obezbedila pristojan život.

- Nemam problem da kažem jer sam skapirala da je mnogo bolji osećaj i bolje da pričaš kako nemaš para i zato ja uvek pričam da kuburim. Ubiše me. Ja nemam ni za sebe, zaradila sam dovoljno da stanem na noge – rekla je Rada Manojlović kod Lee Kiš.

Rada je inače godinama radila kako bi mogla da kupi stan. Nedavno je pazarila nekretninu u Beogradu.

- Neka bude da sam se skućila. Sad ide sledeće, kad je useljenje, kad stavljamo rogove. Ne bih pričala previše na tu temu, danas nije dobro ni da imaš ni da nemaš. Negde sam u nekoj zlatnoj sredini, bitno je da sam pokrila ono što je trebalo davno da završim. Tu ću da se zaustavim, da se ne hvalim dalje – rekla je nedavno.

Komšije na Voždovcu oduševljene pevačicom

Podsetimo, pevačica Rada Manojlović kupila je stan na Voždovcu, a njene komšije otkrile su kada najčešće sreću pevačicu.

Njen stan ima 70 kvadrata, dnevnu i dve spavaće sobe, a kvadrat je koštao 3.500 evra.

- Često svraća kod nas po namirnice, uglavnom je sretnem kad radim popodne. Rada je pozitivna i uvek ljubazno proćaska dok čeka red na kasi, kao i njena sestra - kaže radnica iz prodavnice u kojoj pevačica pazari osnovne potrepštine.