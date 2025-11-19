Slušaj vest

Muzičari Momčilo Bajagić Bajaga i David Ljubenović, poznatiji kao Devito, iznenadili su publiku svojim zajedničkim projektom, a reper je sada otkrio kako je zapravo došlo do ove saradnje.

Njihova pesma „Astronaut“ sakupila je skoro 800 hiljada pregleda u samo nekoliko dana, a komentari publike ne prestaju da se nižu.

Foto: Damir Dervišagić

Nekima se numera dopada, drugima baš i ne, ali većina se slaže u jednom, duet Bajage i Devita je nešto što niko nije očekivao ni u najluđim snovima.

Reper, koji je postao prepoznatljiv po tome što stalno nosi masku i krije svoje lice ispričao je kako je došlo do njihove saradnje o kojoj ovih dana bruji javnost.

- Moj prijatelj se druži sa njegovim sinom. Njih dvojica su razgovarali i došli su do te teme, "Ej meni je ćale Bajaga", "Meni je Devito drug" i onada su zaključili da bi bilo dobro da nas spoje - ispričao je Devito u podkastu Lazarov, pa nastavio:

- Sreli smo se kod mene u firmu, seli, pričali smo nekoliko sati. On je meni pričao o njegovim počecima pre 40 godina, razmenjivali smo iskustva. Pričao mi je kako je izgledalo baviti se muzikom kada je on počinjao. Ja sam njemu ispričao moje iskustvo sa današnjom muzikom, jer to su dva različita spoja, to je generacijski jaz.

1/7 Vidi galeriju Devito Foto: PRENTSCREEN INSTAGRAM

"Ne znam šta mu je to trrebalo"

Naime, Vesna Đogani u jednom intervjuu progovorila je o duetu Bajage i Devita koji je podelio naciju. Dok se jednom delu publike sviđa ovaj duo, drugima se to nikako ne dopada, a tu spada i pevačica Vesna Đogani.

- Ne znam zašto, ne znam šta mu je to trebalo. Nemam komentar, to je najveća glupost, ovo mi je ispunjavanje dečijih snova, bolje mi je mali Jakov. Moram da kažem da ja Devita gotivim, on je mag i za biznis i za sve, dečko je opasan, ali ne znam šta je Bajagi to trebalo. - rekla je Vesna za Premijera Vikend Specijal.