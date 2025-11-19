Slušaj vest

Željko Mitrović zvanično je saopštio da je zatvorio Teatar Odeon, jedan od svojih poslednjih projekata. Željko je za renoviranje Odeona dao pravo bogatstvo o čemu je pre godinu dana govorio.

- Odeon sam dva puta kupio, prvo od vlasnika pa od države da se niko ne bi bunio da me ne bije maler. Sve me je zajedno koštalo skoro 20 miliona evra, ali smatram da je to mala investicija za sve ono što će Odeon postati. Kada sam ovde ušao izgledalo je kao da se Hirošima desila, bilo je slepih miševa i ruine što je neverovatno jer objekat nije radio svega dvadesetak godina. Palatu Mitrović gradim kao zadužbinu i svoju rezidenciju, ali i u polu javni objekat gde ću praviti humanitarne balove - rekao je Mitrović tada.

BRODVEJSKI ŠOU ZA PAMĆENJE! Željko Mitrović podelio PREMIJERNE kadrove sa probe predstave ''LUCIFER''! (VIDEO)

Sanja Marinković u PR sektoru

Sanja Marinković je preko dve decenije deo Pink televizije gde ima autorsku emisiju "Magazin in". Ona je nedavno postala i PR Teatra Odeon.

- Nikada nisam razmišljala da promenim posao. Novinarstvom se bavim od '96 godine, novinarka sam htela da postanem još u osnovnoj školi. Profesor književnosti me je još u srednjoj školi dovoljno inspirisao da ostanem dosledna toj odluci, moj otac naravno uz njega, koji je smatrao da novinarstvo treba da mi bude hobi, a ne profesija. Hvala svima koji su mi pružali podršku svih ovih godina i prepoznali moj talenat - rekla je Sanja tada i dodala:

- To je vrlo privilegovana pozicija koju tek sada shvatam. Koliko je moj posao lep, da budem vesela, da razgovaram sa ljudima, a za to primam dobru platu, da imam društvenu odgovornost, da radim i na svom ličnom rastu i razvoju... Ja se mnogo trudim da budem društveno odgovorna i kad je reč o mom privatnom životu. Ako sam inspiracija nekome, ja sam zahvalna. U ovoj sezoni ću imati novu ulogu, a to je PR Teatra Odeon.

Željko Mitrović

Najavio otkaze na dan krsne slave

Podsetimo, Željko Mitrović je na dan svoje slave najavio otkaze.