ŽELJKO MITROVIĆ ULOŽIO 20 MILIONA € U ODEON PA STAVIO KLJUČ U BRAVU: Ova voditeljka je bila na čelo važne službe...
Željko Mitrović zvanično je saopštio da je zatvorio Teatar Odeon, jedan od svojih poslednjih projekata. Željko je za renoviranje Odeona dao pravo bogatstvo o čemu je pre godinu dana govorio.
- Odeon sam dva puta kupio, prvo od vlasnika pa od države da se niko ne bi bunio da me ne bije maler. Sve me je zajedno koštalo skoro 20 miliona evra, ali smatram da je to mala investicija za sve ono što će Odeon postati. Kada sam ovde ušao izgledalo je kao da se Hirošima desila, bilo je slepih miševa i ruine što je neverovatno jer objekat nije radio svega dvadesetak godina. Palatu Mitrović gradim kao zadužbinu i svoju rezidenciju, ali i u polu javni objekat gde ću praviti humanitarne balove - rekao je Mitrović tada.
Sanja Marinković u PR sektoru
Sanja Marinković je preko dve decenije deo Pink televizije gde ima autorsku emisiju "Magazin in". Ona je nedavno postala i PR Teatra Odeon.
- Nikada nisam razmišljala da promenim posao. Novinarstvom se bavim od '96 godine, novinarka sam htela da postanem još u osnovnoj školi. Profesor književnosti me je još u srednjoj školi dovoljno inspirisao da ostanem dosledna toj odluci, moj otac naravno uz njega, koji je smatrao da novinarstvo treba da mi bude hobi, a ne profesija. Hvala svima koji su mi pružali podršku svih ovih godina i prepoznali moj talenat - rekla je Sanja tada i dodala:
- To je vrlo privilegovana pozicija koju tek sada shvatam. Koliko je moj posao lep, da budem vesela, da razgovaram sa ljudima, a za to primam dobru platu, da imam društvenu odgovornost, da radim i na svom ličnom rastu i razvoju... Ja se mnogo trudim da budem društveno odgovorna i kad je reč o mom privatnom životu. Ako sam inspiracija nekome, ja sam zahvalna. U ovoj sezoni ću imati novu ulogu, a to je PR Teatra Odeon.
Najavio otkaze na dan krsne slave
Podsetimo, Željko Mitrović je na dan svoje slave najavio otkaze.
- Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka! Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu PINK MEDIA GROUP nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, da ne kažem go*ana, ali pre svega NELOJALNIH i POKVARENIH, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci! Počinjem od onih koji su poslednji i nastali! No mercy! P.S. J****u im majku majčinu pa makar mi to bilo poslednje - napisao je on, a potom saopštio da je zatvorio Odeon.