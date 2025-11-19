Slušaj vest

Pevač Ljuba Aličić oglasio se o porocima na estradi i otkrio koji su se njegovi kolege, prema njegovim rečima, okretali drogama.

Kako je istakao, upravo su ih takve navike odvele u propast, dok on tvrdi da nikada nije posegao za nedozvoljenim supstancama.

Foto: Marko Karović

- Sinan i Džej su sami sebe uništili drogom, ko im je kriv što su voleli poroke. Toga sam imao spred sebe mnogo puta, pa nisam probao. Hteo sam normalan život, a oni samo droga i droga. Njih više nema, a i kad su imali šanse da se izvuku i počnu normalno da žive, bez poroka, nisu ih iskoristili. Nastavljali su po starom. Pa ja ne bih mogao jednu pesmu da otpevam kad bih se tako zapustio! Šteta je kad čovek neće samom sebi da pomogne. Droga je zlo, to ne treba nikome - rekao je Ljuba jednom prilikom.

Inače, mnogo se spekulisalo o njegovom poroku, kocki.

- Nisam kockar uopšte. Igrao sam kladionicu, ali ne smatram da je kocka. Više ne igram, ima dve godine. Kocka je mnogo z**ebana igra. Od toga nema ništa, to je samo jedna velika zaraza.

Ljuba Aličić je godinama na javnoj sceni, a dotakao se svog honorara i kolega na javnoj sceni.

- Zadovoljan sam čovek. Ne letim mnogo visoko. Velika sam zvezda, ali to ne pokazujem. To dokazujem na koncertima i gostovanjima. Neki nemaju nijednu pesmu, a prave koncert. Ovo je bruka i sramota šta se dešava na estradi. Nema nijedan hit, pravi koncert, i to možeš misliti, u Areni. Na takav način može moja baba da napravi koncert. Izvinjavam se kolegama, ali savetujem im i znam da uopšte ne prodaju toliko karata, već podele karte. Neka su živi i zdravi, sve im najlepše želim - poručio je pevač.

1/5 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Kurir, Printscreen, Damir Dervišagić

Slao jezive pretnje kolegi

Podsetimo, Era Ojdanić i Ljuba Aličić osamdesetih godina prošlog veka, bili su na turneji u Australji. Ojdaniću je tada stigla poruka da će u mrtvačkom sanduku biti vraćen u Srbiju, ako ne napusti Australiju u roku od 24 sata.

Pevač je odmah spakovao kofere i kupio kartu za Beograd, a tek na aerodoromu saznao je da iza svega stoji Ljuba Aličić.

Bili smo na turneji u Australiji, Meho Puzić, Hanka Paldum, Ljuba, ma dosta kolega. Pevali smo u tada čuvenoj kafani "Romanija", tu su se okupljali naši ljudi. Svi su otišli u Srbiju, a Ljuba mi kaže: "Ajde brate da ostanemo još nedelju dana da uzmemo dobre pare". Tako da smo tamo ostali samo on i ja, produžili smo još nedelju dana. Posle dve večeri tu se pojavile neke cure, traže autogram, druženje, zezanje... Prišla mi je jedna Makedonka, sedela sa je mnom i posle nekog vremena konobar mi donosi ceduljicu a na njoj piše - "Ojdaniću ako se budeš udvarao našim devojka, bićeš ubijen i vraćem u mrtvačkom sanduku. Imaš 24 sata da napustiš Australiju", i ja se odmah spakujem - priča za Informer Era i nastavlja:

- Ispričam Ljubi sve, promenim kartu i let. Tek kada sam sve to uradio i uzeo novu kartu, Ljuba mi kaže da je on pisao poruku na ceduljici, hteo je da se našali. Meni je već bilo muka i otišao sam. Ljubi je posle bio krivo, ostao je sam, ali uzeo je dobu lovu. Odrekao sam se para koje su trebale meni da pripadnu.