Jana Todorović je sa suprugom uložila veliki novac kako bi pokrenula ugostiteljski objekat. Nakon otvaranja restorana, ovaj posao je propao pa se na lokalu našao katanac. Danas ulaže novac u drugi posao koji će dati ćerki.

Jana Todorović otkrila je da su trenutno fokusirani na to sa njena ćerka počne da zarađuje đa će tako mama da joj otvori kozmetički salon.

- Radovi su pri kraju, samo da ona krene da radi i da bude svoj čovek - otkrila je pevačica za Exkluziv.

Podsetimo, Jana i njen suprug uložili su 250.000 evra u restoran na Vračaru koji je ubrzo zatvoren.

- To je super krenulo, nego nas je sprečila korona. Restoran smo otvorili 1. marta, a 15. zatvorili, kada su proglasili vanredno stanje. Mi smo dosta toga uložili, ali desilo se to što se desilo, pogotovo ono najtužnije za moju porodicu. Ne bih zaista o tome, rekla je, pa se osvrnula na produkcijsku kuću koju je držala sa suprugom.

1/8 Vidi galeriju Jana Todorović sa ćerkom Foto: Kurir, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Jedno divno lepo iskustvo, Dosta velikih imena je tada bilo u našoj izdavačkoj kući. Ja sam bila po strani, nisam želela da se mešam, da ne bi bilo „vidi ove gazdarice“. Mnogo mi je drago što sam bila po strani, a još draže što sam mnoge ljude upoznala i doživela veliko razočarenje - istakla je pevačica.

Janina ćerka: "Ne zanima me fakultet"

Kristina Džulijen je sada otkrila da ne planira da ide na fakultet, već da želi da otvori salon i time da se bavi.

- Za sad mi nije plan da upisujem fakultet , niti sam upisala. Završila sam školu i sad planiram da otvorim salon na Banjici, oduvek sam bila opsednuta sa tim "beaty" svetom. To me privlačilo, a škola me nikad nije privlačila... Nije me zanimalo, nikad mi to nije ulazilo u glavu, matematika... - rekla je Janina naslednica. za Hype.