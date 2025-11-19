"MOLIM NJEN MENADŽMENT DA MI POŠALJE ŽIRO RAČUN: Aca Lukas javno ponudio Milici Pavlović 100 € - folker ne prestaje da ponižava koleginicu...
Aca Lukas i Milica Pavlović već neko vreme su u sukobu, a situacija je sada dobila novu dimenziju. Pevač se javno obratio njenom menadžmentu povodom njihovog angažmana i jasno stavio do znanja da nema potrebe za žalbama i pritužbama.
Ovaj potez dodatno je podgrejao spekulacije o tenzijama između popularnih izvođača, a fanovi s nestrpljenjem očekuju šta će uslediti u narednim danima.
– Čujem da neko kuka zbog besplatnog angažmana za slikanje, za kampanju, reklamu za fejmus, gospođica Pavlović, jel’?! Molim njen menadžment da mi odmah pošalje račun kako bih uplatio tih 100 evra, koliko košta njen angažman - Rekao je Lukas u svom videu.
Kineska Jelena Karleuša
Podsetimo, Aca Lukas obratio se koleginici Milici Pavlović i javno joj poručio da je "kineska Jelena Karleuša", kao i da je vreme da prestane da laže.
Nakon što se u javnosti pojavila izjava Milice Pavlović o njihovom nerealizovanom duetu "Kidaš me", za koji je pevačica rekla da ga je lično obrisala, Lukas je odlučio da prekine ćutanje.
Pobrkala lončiće
- Dakle, gospođice Milice Pavlović, ne bih se oglašavao, ali moraću, zbog toga da bi ti objasnio neke stvari. Prvo da ti kažem…Ti si izgleda pobrkala lončiće! Je l su te učili kad si bila mala da će da ti poraste nešto ako lažeš? Ti nisi znala da je to rep. Ti si verovatno mislila da će nešto drugo da ti poraste, pa zato lažeš toliko. Lutko moja, porašće ti rep od tolikog laganja! - ispričao je
- Znaš, pod jedan, da se razumemo i ti to jako dobro znaš. Nisi ti pritisla nikakav "delete", niti obrisala duet koji smo snimili ti i ja ili bolje reći ja i ti. Nego, ti je taj duet zabranila moja produkcijska kuća Hype, u dogovoru sa mnom iz tebi jako dobro poznatih razloga! Poznatih i tebi i tvojoj Grand produkciji. Ti znaš zašto je to tako? A zna i sud, jel tako? Tako da ti nisi ništa izbrisala, nego si dobila zabranu!
Podsetimo, Milica Pavlović i Aca Lukas snimili su duet "Kidaš me" koji je imao mnogo uspeha, a onda su se iznenada posvađali i prekinuli kontakt.
Milica je nakon toga govoreći o sukobu sa kolegom rekla da se nada da nikome neće uraditi ono što je njoj.