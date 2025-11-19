Slušaj vest

Filip Đukić je definitivno rekorder kada su devojke u pitanju. On svakog utorka završi u zagrljaju druge, pa je tako veliko iznenađenje što je nakon Teodore Delić bio prisan sa Majom Marinković.

Filip Đukić svakog utorka tokom ili nakon žurke ima emotivnu epizodu sa novom cimerkom, a nakon što su svi mislili da će sada da se skrasi pored Teodore, koja je ostavila Bebicu zbog njega, on nije odustao od svoje "tradicije".

Filip je otišao do toaleta, a tu je bila i Maja Marinković. Njih dvoje su se iza zida nekoliko puta poljubili, zbog čega su Maji Marinković dobacivali da je utorak devojka.

Teodora se nije naljutila na Filipa jer se vaćario sa Majom jer joj je vratio milo za drago. Naime, ona se prošli proši utorak pipkala sa Alibabom.

Otac Filipa Đukića o njegovom ljubavnom izboru

Filip Đukić i Teodora Delić sve su bliži i bliži. Nakon što je Teodora ostavila Bebicu samo par dana pošto ju je verio, mnogi misle da će ući u vezu sa Filipom.

Nakon raskida veridbe Teodore i Bebice, Filip je izjavio da se odnos između njih dvoje spontano razvija.