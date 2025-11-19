Slušaj vest

Sanja Marinković je jednom prilikom u svojoj emisiji ugostila bivšu košarkašicu Milicu Dabović, koja već neko vreme prodaje svoje golišave fotografije i snimke na platformi za odrasle.

Foto: Printscreen Pink

Tokom razgovora dotakle su se i teme njenog rada na toj platformi, a iako je Milica otvoreno iznela svoje stavove, Sanjina reakcija na to nije bila naročito prijatna.

- U Srbiji šta god da radiš ne gleda se tvoja suština, da si majka - rekla je Milica.

- Ne mogu da te gledaju kao majku kad pokazuješ donji veš! Čekaj, polako - ubacila se voditeljka.

- Mi, žene, smo postale polni organ, to je najveća tuga. Ako ti treba polni organ da daš na tacni da bi hranila dete, dokle smo onda došli... - dodala je Sanja.

- Polni organ, tako je... Daš sebe! - istakla je Milica.

- Rekla si da ideš u krevet u 10, ne baviš se onim zanatom, je l'... - kazala je Sanja potom.

- Još uvek (smeh) - rekla je Dabovićeva.

- To je nešto što mi je donelo novac na brzinu i nešto što će ostvariti moje snove koje sam imala i koje imam. Planiram ove godine da kupim kuću. Nije to tako sjajno i bajno kako svi misle, niti sam se ja otkrila kako su svi očekivali... - rekla je, podsetimo, nedavno Milica.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka je bila na životnoj prekretnici Foto: Printscreen/Instagram

Raskinula veridbu

Podsetimo, Voditeljka Sanja Marinković šokirala je priznanjem o ljubavnom životu. Ono što je poznato je da iza sebe ima brak sa Aleksandrom Uhrinom, a sada je otkrila detalje koje javnost nije znala o njoj.

Naime, Sanja je u emisiji "Magazin in" ugostila Radu Manojlović, Tijanu Dapčević, Vanju Mijatović, Bojana Vaskovića i Mirzu Selimovića, a sa njima je govorila o muško - ženskim odnosima.

- Da li vam se dogodilo da vas je neko zaprosio ili je želeo da se sa vama venča, a vi pristale pa posle shvatile da nećete ili rekle da, a onda shvatile da je ipak ne? Meni se to dogodilo... Ja sam rekla ''da'', pa sam ipak shvatila da je ''ne'' i brzo sam raskinula - rekla je Sanja i mnoge šokirala, a svi se pitaju kada se ovo dogodilo.