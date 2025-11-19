Slušaj vest

Pink Media Grupe Željko Mitrović zvanično je saopštio da je raspustio ceo tim teatra Odeon, što je šokiralo javnost.

Brojni zaposleni dobili su otkaze, ali "čistku" još uvek nije završio. U oglašavanju je otkrio da planira da podeli još otkaza.

- Prva mera u sveobuhvatnim reformama PMG je raspuštanje Teatra Odeon! Spuštena je zavesa poslednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! No mercy, važno je da pomognem deci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i "bumbarima - naveo je Željko Mitrović, pa otkrio dalji plan.

- Zaustavljam i produkciju dela igranih programa, a od januara krećem od nule sa novim ljudima i novim igranim projektima - istakao je vlasnik PMG, Željko Mitrović.

Njegova objava na Instagramu izazvala je brojne komentare, na koje Željko Mitrović odgovarao.

- Žeks, od mnogih g*vana si ti napravio pitu. Ako počneš da čistiš (što bih ti ja npr. preporučila), baš će ti ostati uzak krug, ali kvalitetan. Dok nisi išao prema kvantitetu, imao si kvalitet. Ako si već kvalitetan čovek, a jesi, zar nije red da počneš malo više sebe da ceniš? - glasio je komentar, na koji je Mitrović odgovorio:

- Razmisliću o tome, mozda ima smisla! Hvala - odgovorio je Mitrović.

- Teatar Odeon je nešto najlepše što sam videla i doživela u poslednjih nekoliko godina. Nadam se ponovnom radu i novim predstavama - napisao je jedan muškarac, na šta je Željko odgovorio.

1/7 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: J Simonović / Pink Media Group, Promo

- Uspeh nije konačan, neuspeh nije fatalan: hrabrost da se nastavi je ta koja se računa - piše u jednom komentaru, na koji je Željko Mitrović odgovorio: "Bitno je prihvatati da smo grešni i ponekad nedovoljno uspešni!", poručio mu je Mitrović.

"Bravo gospodine Željko... Ja lično mislim da je bio red da očistite malo svoju kuću....Tačno se vidi ko radi, ko ne radi... To je moje mišljenje kao laika koji samo posmatra. Znam da u pozorište nikada neću doći, ali obožavam pozorište... I nadam se da ćete ga zbog ljubitelja opet otvoriti. Želim vam sreću u daljim planovima", piše u komentaru, na šta je Željko rekao:

- Vrlo sam osetljiv i zaštitnički orijentisan na ljude zaposlene u PMG, ali to ne znači da je bahatost pojedinih kauboja, vrednosno ispred ljudi koji su maksimalno posvećeni, vredni i pošteni - poručio je Željko Mitrović.