Četiri meseca nakon što je sa suprugom Jurom prvi put u životu pozirala za naslovnu stranu hrvatskog magazina Story, onu koja je trebalo da obeleži novo, snažnije poglavlje njihove ljubavi, Meri Goldašić otvara sasvim drugačiju priču.

Hrvatska influenserka koja je osvojila milione iskrenošću, humorom i autentičnošću, ekskluzivno za hrvatski Story otkrila je da se razvodi. Popularna 31-godišnja Meri, koju je javnost upoznala kao takmičarku MasterChefa, potvrdila je sve i objavom na svom Istagramu .

- Želim vam reći nešto što je već neko vreme deo našeg privatnog života. Kao što su mnogi od vas i naslutili, Jurica i ja nismo zajedno već neko vreme.

Nije bilo jedne velike stvari, već mnogo malih trenutaka koji su nas polako vodili u različitim smerovima. Oboje smo dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine da ostanemo zajedno. I to je u redu, jer sve lepo što smo imali, imalo je smisla. Zahvalna sam za godine koje smo delili, za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu decu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća - napisala je na početku influenserka i objasnila da su ostali u dobrim odnosima.

- Ovo delim samo da izbegnemo nagađanja i zbog naših porodica i dece. Osim intervjua koji sam dala za story.hr, Jurica i ja se više nećemo na ovu temu oglašavati niti davati izjave za medije. Sve smo mi ovo već odavno prebrodili u tišini, bez drame i bez potrebe da se o tome javno govori, i zato sam zahvalna našem krugu ljudi koji je o ovome ćutao i pustio da to prvo prebrodimo sami, jer nije bilo lako - zamolila je sve za razumevanje Meri.

- Moj Instagram ostaje ono što je uvek bio, mesto smeha, zabave, inspiracije i vas koji me pratite iz najlepših razloga.

Neću ulaziti u detalje, jer verujem da neke stvari zaslužuju da ostanu između nas dvoje, s poštovanjem. Molim vas za nežnost, razumevanje i malo prostora. Sve je dobro. Mi smo dobro. Hvala vam na ljubavi i podršci, uvek - završila je influenserka.

Podsetimo, ona je prošle godine povodom Dana očeva na Instagramu otkrila i kako je počela njena ljubavna priča sa Jurom, koji joj je drugi suprug i kojem je u jednom trenutku morala reći da ima sina iz prvog braka.

'Priča ide ovako, mi kad smo se upoznali, ja sam glumila nedostižnu, nisam htela ni da mu kažem svoje ime. To je bilo nakon mog razvoda i ja nisam želela da imam nikakvog frajera - otkrila je na početku Meri. Potom je priznala da se neočekivano zaljubila u Juru.