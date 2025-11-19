Slušaj vest

Noćni klub "Viladž" u Beču, omiljeno okupljalište Blakanaca, potpuno je izgoreo, a povodom incidenta oglasio se menadžer Rade Lazić, bivši rijaliti učesnik i maneken.

Požar je izbio u utorak oko jedan sat posle ponoći, a srećom, u tom trenutku klub je bio zatvoren. Uzrok tragedije još uvek nije poznat. Za gašenje vatre angažovano je čak 23 vatrogasna vozila i 88 vatrogasaca, dok je plamen u potpunosti uništio objekat.

Rade Lazić, poznat po brojnim vezama sa javnim ličnostima i sukobu sa Kristijanom Golubovićem, već deset godina upravljao je klubom koji je sada nestao u vatrenoj stihiji.

"Sa tobom sam rastao više od decenije. U tvojim zidovima sam iz dečaka postao čovek, sazreo kroz noći koje su mirisale na muziku,smeh i tajne iz backstage koje se nikada neće ponoviti. Najlepši trenuci, najveće pobede, najdublje tuge - sve je to nekako bilo lakše kad je bilo pod tvojim krovom. A sinoć, sve te godine, sve te uspomene, sve što smo stvarali kao da se u jednom dahu pretvorilo u pepeo", napisao je Lazić pa dodao:

"Gledati kako nestaješ bilo je kao izgubiti deo sebe. Sve što si bio... Sve generacije koje smo ispratili. Sve ljubavi koje su počinjale pod tvojim svetlima, sve duše koje su tražile utočište kad im se život raspadao... Svaki ples, svaka pesma, svako jutro dočekano na ivici umora kada završimo sa poslom - sada je to tišina. Ipak, znam jedno: nisi nestao. Zvezde koje su pored tebe rasle, ljudi koji su u tebi stvarali uspomene, život koji se godinama slivao kroz tvoja vrata – to nikakav plamen ne briše. Ti si mnogo više od zgrade. Ti si sve ono što smo u tebi ostavili."

Mnoge javne ličnosti uputile su reči podrške Radu Laziću. Među njima su pevačica Slađa Alegro, Emir iz „Lapsus benda“, MC Aleks i Šaran Alegro, koji je napisao sledeće:

"Gledam ovu tužnu sliku i u isto vreme se sećam i muzike i druženja i smeha i svega lepog što je nosilo ovo mesto..."