Pobednička kompozicija prve večeri sedmog festivala Sabor narodne muzike Srbije 2025, u kategoriji „Starogradske pesme i romanse" je „Još ti se radujem“ koju je komponovao Miljan Miletić, a izvela Aleksandra Ivanov Caka koju je žiri nagradio i za najbolju interpretaciju.

Drugo mesto prema glasovima stručnog žirija osvojila je kompozicija Oterajte tamburaše koju je izveo Vladimir Vještić, a trećeplasirana je pesma Varalica koju je izveo Saša Lazarević Kudra.

Po odluci žirija, nagradu za najbolju interpretaciju i ček od 100.000 dinar dobila je Aleksandra Ivanov Caka za izvođenje pesme "Još ti se radujem".

Nagradu za najbolji tekst dobio je Dušan Bačić za pesmu Varalica koju je izveo Saša Lazarević Kudra. Tekstopisac takođe dobija ček od 100.000 dinara.

A nagradu za najbolji aranžman i ček od 100.000 dinara pripao je Dubravku Isakovu Cicku za pesmu Aspirin koju je izveo Stefan Nikolić i Orkestar Bon Ton.

U četvrtak ćemo čuti još 14 novih autorskih kompozicija, čiji će se autori i izvođači takođe nadmetati za titule i nagrade 7. Sabora narodne muzike Srbije, u takmičarskoj kategoriji „Novokomponovane narodne pesme“.

Domaćini festivala Sabor narodne muzike Srbije 2025. biće ponovo Marija Veljković i Stefan Mrvaljević, a u revijalnom programu publika će moći da uživa uz najveće hitove Čede Markovića, Zorice Brunclik i Miroljuba Anđelovića Kemiša.