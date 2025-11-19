Slušaj vest

Arijana Mihajlović, udovica Siniše Mihajlovića, pokazala je porodični dom koji je ukrašen pred praznike, a jedan detalj na zidu rastužio je mnoge. Cela vila je ukrašena svetiljkama, u hodniku su irvasi i jelka koji svetle, a jedan detalj na zidu izaziva najdublje emocije.

U dnevnom boravku je ogromna slika Siniše Mihajlović na kojoj je legendarni fudbaler u dresu.

Podsetimo, nedavno su mediji pisali da je Arijani Mihajlović je navodno propao biznis koji je 2022. godine pokrenula sa ćerkama.

Propao joj biznis

Modni brend "Lemiha", koji su krajem 2022. godine pokrenule Arijana Rapačioni i njene ćerke Virdžinija i Viktorija Mihajlović, propao je posle dve godine zbog velikih finansijskih gubitaka, saznao je Kurir.

Kako se može videti na sajtu na kom su javno dostupni izveštaji o poslovanju italijanskih firmi, porodični startap Mihajlovića je imao svega dvoje zaposlenih. Početni kapital im je bio 10.000 evra. Prema podacima, "Lemiha" je 2023. imala neto gubitak od 36.928 evra, a 2024. godine 6.188 evra, dok im je prihod bio 6.512 evra, na osnovu čega se vidi da brend nije bio profitabilan.

Ima luksuzan restoran

Ipak, Arijana je ipak odlučila da ponovo okuša sreću, te je odlučila da otvori restoran.

- Ovaj ugostiteljski objekat trenutno je Arijani glavna preokupacija posle teškog životnog perioda, u kom je ostala bez supruga i oca. Ona ima veliku podršku svoje dece za ovaj biznis, koji je započela prošle godine sa svojim poslovnim partnerom Alesandrom. Kad god je u Rimu, ona svakodnevno odlazi do restorana, a spojila je i lepo s korisnim, pa u ovom prostoru organizuje sva porodična slavlja, na kojima se okupljaju njeni najmiliji. Svi koji su bili u restoranu su oduševljeni ambijentom i atmosferom, a akcenat je na italijanskoj kuhinji - rekao je izvor.

Prerani odlazak