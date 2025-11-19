STIŽU RODE! ALEKSANDAR SOFRONIJEVIĆ POSTAJE TATA: Njegova supruga se oglasila i podelila najlepše vesti
Virtuoz na harmonici, Aleksandar Sofronijević postaje tata. Jedan od najpoznatijih muzičara, danas slavi 42. rođendan, a njegova supruga lepa doktorka Kosana Stišović uz rođendansku čestitku otkrila je i da će sledeći rođendan dočekati sa još jednim članom porodice.
- Sređan rođendan, Ti si najbolje ljudsko biće ikada. Hvala što si moj oslonac, moja snaga i največa radost. Svuda i kroz sve zajedno. Živeli za sve što dolazi. Nas troje - napisala je Kosana, aludirajući na dolazak novog člana porodice.
Sofronijević i Kosana su stali na "ludi kamen" 7. maja 2024. godine, a muzičar ne krije koliko je ponosan na svoju suprugu.
Velika podrška i ljubav
Aca je svojevremeno ispričao koliko je ponosan na svoju suprugu.
- Ona sprema doktorske studije. Imamo odličnu organizaciju vremena i uživamo - rekao je harmonikaš za medije, pa dodao koliko je impresioniran njenim znanjem:
- Nekada učimo zajedno i kada je preslišavam, ja se ozbiljno zapitam koliko je ona inteligentna i pametna kada sve to sublimira, a to je samo jedan deo oframologije. Svaka joj čast na tome - istakao je Aca svojevremeno.
Kurir.rs