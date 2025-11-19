Slušaj vest

Virtuoz na harmonici, Aleksandar Sofronijević postaje tata. Jedan od najpoznatijih muzičara, danas slavi 42. rođendan, a njegova supruga lepa doktorka Kosana Stišović uz rođendansku čestitku otkrila je i da će sledeći rođendan dočekati sa još jednim članom porodice.

- Sređan rođendan, Ti si najbolje ljudsko biće ikada. Hvala što si moj oslonac, moja snaga i največa radost. Svuda i kroz sve zajedno. Živeli za sve što dolazi. Nas troje - napisala je Kosana, aludirajući na dolazak novog člana porodice.

Sofronijević i Kosana su stali na "ludi kamen" 7. maja 2024. godine, a muzičar ne krije koliko je ponosan na svoju suprugu.

Velika podrška i ljubav

Aca je svojevremeno ispričao koliko je ponosan na svoju suprugu.

- Ona sprema doktorske studije. Imamo odličnu organizaciju vremena i uživamo - rekao je harmonikaš za medije, pa dodao koliko je impresioniran njenim znanjem:

- Nekada učimo zajedno i kada je preslišavam, ja se ozbiljno zapitam koliko je ona inteligentna i pametna kada sve to sublimira, a to je samo jedan deo oframologije. Svaka joj čast na tome - istakao je Aca svojevremeno.