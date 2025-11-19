Slušaj vest

Saša Matić nedavno je gostujući u emisiji "Amidži šou" govorio o svojim pesmama, ali i saradnji sa mnogim koleginicama s kojima je snimio duet. Gotovo da svaka pesma koju Matić otpeva postaje hit, a tu se nalazi i pesma "Ti i ja" koju je pevač snimio s pevačicom Jelenom Rozgom.

Međutim, kako je sada otkrio ta numera je bila namenjena Mariji Šerifović, ali s obzirom da se njoj nije dopala Sale je pesmu kupio i kroz saradnju s koleginiciom iz Hrvatske sebi je ostavio još jedan hit u dugačkoj muzičkoj biografiji.

Saša Matić u prepoznatljivom maniru niže hit za hitom, a publika zna svaku reč. Emotivne balade, brže pesme i virtuozna interpretacija drže atmosferu na vrhuncu.

-To je Marijina pesma, njoj je prvo ponuđena. Onda sam ja čuo pesmu kod Saška Nikolića i rekao sam mu vidi, ako je Marija hoće nema problema, ali ako neće ja kupujem tu pesmu, a sa kim ću ja snimati to je moj problem. Mara je rekla da pesmu mogu da uzmem jer je ne radi i da je snimim sa kim ja želim. Super, ja sam rekao: „Hvala lepo doviđenja“ – otkrio je Matić u emisiji „Amidži šou“.

Marija Šerifović koncert u Centru Sava

Uputio izvinjenje Karleuši

Saša se našao u žiži javnosti zbog toga što na punoletstvo ćerke Tare nije pozvao koleginicu Jelenu Karleušu, kojoj je sinoć tokom gostovanja kod Amidžića uputio javno izvinjene.

- Ne postoji razlog. Ja sam dao timu spisak i Jelena je bila na mm spisku, ali oni su prevideli meni da kažu da je nisu pozvali. Ja nisam vodio računa, tu nije samo Jelena, nego još 15 ljudi, ja se svima izvinjavam. Nismo se posle toga čuli, ja ću Jeci javno da se izvinim i sledeći put kad pravim neće se ponoviti - rekao je Saša Matić.