ĐORĐE DAVID ISPROZIVAO ĆANU PA SE POKAJAO KAD GA JE SRELA: Prišla mu s leđa, obratila mu se OVIM rečima, on propao u zemlju: Bio me je blam!
Pre nekoliko godina, Đorđe David javno je isprozivao svoju koleginicu Ćanu i njen hit „Imam dokaz“ za čiji je tekst rekao da je van svake pameti kao i da ne razume zbog čega je ona pristala to da otpeva.
On je tada izjavio da nije problem pevačica već taj koji je napisao pesmu, kao i da je to blamantno, ali da svaka roba ima svog potrošača.
-Nije u pitanju Ćanina pesma,ona je peva, nego ne mogu da verujem da je neko napravio takav tekst. Meni je to blamantan tekst, ali eto, svaka roba ima svog potrošača, tako je i taj tekst pronašao svog potrošača– napomenuo je Đorđe.
Pokajao se kad mu se obratila
Nakon nekog vremena po prvi put Đorđe je otkrio da je sreo koleginicu na jednom događaju i da mu je ona prišla pa mu se obratila:
- Jesmo i to je jedan od mojih najvećih blamova u životu posle one moje izjave. Mislim da je bila neka modna revija i neko me kuca po leđima, okrenem se, drugaricu sam neku ispoštovao bio sam u pratnji. Ispred mene stoji Ćana kaže "Đorđe david kaže drago mi je, samo da se upoznamo, ja sam Ćana". I ja sam bio ovolicki. Bio me je blam,,,ali i dalje stojim da mi taj tekst nije kompatibilan sa mojim načinom razmišljanja. Al onda sam ušao u problematiku zvanu Ćana i kada sam ukapirao na koji način ona mlati pare i koliko je narod voli shvatio sam da je ona kod sveta pozicioniran kao jedan od omiljenih likova ženskih...
Ćanu nakon što ju je roker isprozivao zvao Saša Popović
Pevačica je nakon prozivki kolege govorila za medije:
– Nisam se ja ni svađala sa njim. Mislim da se i on pokajao što je to pričao (smeh). Što se tiče tih prozivki, sećam se da mi je Saša Popović tada rekao da kupim Davidu najveći buket i ja ga pitala zašto da mu kupim kada on mene sve vreme proziva, a on mi je rekao: „Baš zato. Više će da ti znači on jedan što te proziva, nego deset što te hvale, tako je to u šou biznisu“. Ja to, naravno, nisam shvatila i bilo mi je čudno gde mene nađe od toliko ljudi– objasnila je Ćana koja se ni danas ne slaže sa Davidovim mišljenjem.
– Konkretno, on je mene pohvalio kao pevača ali mu je smetalo što sam ja sebi dozvolila da izabrem tako glupu pesmu. Ja ne delim njegovo mišljenje, meni je ta pesma puno donela i sada posle 22 godine i dalje su svi na nogama na prve taktove– rekla je za „Radio svetski“
