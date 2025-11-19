Slušaj vest

Aca Sofronijević i njegova supruga Kosanačekaju dete, a ovim povodom se oglasio i nije krio sreću. Harmonikaš se trenutno nalazi u Parizu sa ženom.

Inače, Aca Sofronijević danas slavi 42. rođendan, a njegova supruga lepa doktorka Kosana Stišović uz rođendansku čestitku otkrila je i da će sledeći rođendan dočekati sa još jednim članom porodice.

Aca i Kosana su trenutno u Parizu, odakle se oglasio i istakao da se raduje dolasku bebe.

"Presrećni smo"

- Na malom odmoru smo, skoknuli smo do Pariza - rekao nam je Sofra na početku kom smo odmah čestitali i rođendan, ali i prinovu:

- Hvala puno. Dolazi beba, hvala vam puno. Presrećni smo, oduševio sam se, to je onaj osećaj kao da nas je Bog dodirnuo, blagoslovena vest. Uživamo u Parizu, pa se vraćamo kući da sviramo i čekamo dalje. 20. novembar je godišnjica kada smo se prvi put poljubili i sad spajamo sve lepe vesti, rekao je Aca.

Nisu imali medeni mesec

Inače, Aca Sofronijević i Kosana su se venčali 7. maja 2024. godine. On i Kosana još nisu otišli na medeni mesec.

- Nismo otišli na medeni mesec, ona sada sprema još jedan kolokvijum za specijalističke. Ima vremena, otići ćemo, lepo nam je, kad god imamo vremena mi odemo negde. Nikada mi ne prebacuje, ona uživa u ovome što ja radim, sve mudro prati i daje odlične ideje - priča harmonikaš.Nisam ja naučio kako nekome da uzmem novac, nego ja sviram, uživam u muzici i tu emociju prenosim na čoveka. Ono što je u muzičkoj tradiciji, generacijama unazad je kao da se zakiti muzičar. Ako ti uradiš to lepo, gost i ako ti da 100 dinara, to je od srca i to treba da se poštuje, rekao je ranije on.