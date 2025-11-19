Slušaj vest

Poslednjih dana glavna tema u medijima je oglašavanje vlasnika Pink Media Grupe Željka Mitrovića koji je zvanično saopštio da je raspustio ceo tim teatra Odeon, što je šokiralo javnost. Brojni zaposleni dobili su otkaze, ali "čistku" još uvek nije završio. U oglašavanju je otkrio i da planira da podeli još otkaza.

Foto: Jelena Simonović RTV Pink

Ovim povodom kontaktirali smo s crnogorskim voditeljem Božom Dobrišom, koji važi za jednog od najprepoznatljivijih voditelja Pink televizije i jednog od miljenika čelnika Pinka, koji mu je svojevremeno poklonio i stan.

Foto: Dejan Milićević

- Željko je jako pametan čovek. On vrlo dobro zna šta ko radi jer je dobar psiholog. Samo testira ljude koliko daleko mogu ići. S njim se ne treba igrati, sve je raskrinkao brzo. Nije tu u pitanju samo lojalnost, već i krađa. Željko je skoro svim radnicima obezbedio lagodan zivot i mnoge povlastice. Nekima je to bilo malo, pa su ga i potkradali. Zna on vrlo dobro ko to radi. Samo ih je puštao. Preko Pinka su ugošćavali razne ljude poznate i manje poznate i trazili im novac. S Željkom se ne treba igrati. Znate da je pre pet godina prodao i nacionalne televizije Pink u Crnoj Gori i Bosni kada mu je pukao film. Ja mu lično nista nisam ukrao, iako mi je jedna koleginica bas nedavno rekla: "E moj Božo, pa ti si mogao da se obogatiš od Pinka u Crnoj Gori. Posebno leti." Ništa mu nisam ukrao, ja bih mu ukrao samo ženu (smeh) - rekao nam je Dobriša.

Podsetimo, Božo je svojevremeno otkrio da mu je Željko kupio stan u Beogradu na vodi.

- Samo sam tražio svoj stan koji mi je obećao Željko Mitrović i koji mi je kupio juče u Beogradu na vodi - otkrio je Božo u programu uživo.

1/4 Vidi galeriju Božo Dobriša Foto: Privatna Arhiva, Dejan Milićević

- Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka. Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu Pink media group nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, ali pre svega nelojalnih i pokvarenih, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci. Počinjem od onih koji su poslednji i nastali. No mercy! P.S. - bio je brutalan Željko u svojoj objavi.

Kurir.rs

Željko Mitrović podelio otkaze na Pinku: