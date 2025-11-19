Slušaj vest

Aleksandar Sofronijević ponovo je osvojio Hrvatsku – i to u velikom stilu! Harizmatični umetnik, poznat po tome što je harmoniku uzdigao na nivo mosta između emocije i umetnosti, uspeo je da priredi pravi muzički het-trik: tri rasprodata nastupa zaredom, održana 6, 7. i 8. novembra u čuvenoj Kleti obitelji Bunčić, tik pored Zagreba.

Pod nazivom „Čaša vina i muzika“, Sofra i njegov orkestar priredili su tri večeri koje će se dugo prepričavati. Sala kapaciteta 700 mesta bila je popunjena do poslednjeg, a publika je svih dana pevala uglas sa njim – što je pevač i podelio na svojim snimcima, pokazujući atmosferu koja se retko viđa.

Aleksandar Sofronijević Izvor: Kurir

Ovaj povratak u Klet bio je logičan nastavak prošlogodišnjeg spektakla, kada su Sofra i orkestar ostavili neizbrisiv trag na publici i domaćinima. Međutim, ovog puta magija je bila trostruko jača: tri večeri – tri slavlja muzike, tradicije i emocije.

U jedinstvenom spoju topline domaćinske atmosfere, zvuka harmonike i čaše dobrog vina, nastale su noći koje su prevazišle očekivanja. Publika je od prve do poslednje pesme pratila Sofru, a orkestar je u Hrvatsku doneo energiju koja spaja ljude bez obzira na granice.

Sofra napravio lom u Hrvatskoj, održao tri spektakularna nastupa u tri dana Izvor: Promo

Sofronijević i njegova ekipa vratili su se kući prepuni utisaka. Kako sam umetnik poručuje, iskustvo tri zaredom rasprodata koncerta i zajedničko pevanje sa publikom još jednom potvrđuje da muzika ima samo jedan pravi put – onaj koji direktno vodi do srca ljudi.