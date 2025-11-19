Slušaj vest

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, nakon razvoda od koleginice Jovane Pajić, sa kojom ima dve ćerke, našao je novu ljubav. On kaže da dobro balansira u svim odnosima i da sa starijom ćerkom prolazi kroz razna pitanje vezana za tinejdžerske godine.

Pevač je zakazao koncert za 29. decembar u MTS dovrani, ali kaže da jedva da čeka publiku jer se uvek pitao ko pred kraj godine ide na koncerte.

- Završili smo skoro sve pripreme, samo neki multimedijalni sadržaj je ostao. Nikada nismo radili koncert pred kraj godine, uvek se pitam ko su ti ljudi koji dolaze pred kraj godine kada se svi pitaju: dal sam kupio jelku? Gde ću i šta ću? Trudićemo se da otpevamo većinu pesama, ali ne možemo baš sve jer bi koncert trajao do nove godine, rekao je pevač kroz osmeh.

Jovanu ću podržati da ima dečka

Sa Saletom iz Tropiko benda smo razgovarali upravo u dvorani gde će biti koncert pa smo ga pitali ko će sedeti u prvom redu i da li će mu ćerkice koje ima iz braka sa Jovanom Pajić doći.

- Ćerkice su tu, pa su tu. Nadam se da će doći, obe super pevaju ali čime će se baviti ne znamo, obe su talentovane. Helana je u nekom drugom raspoloženju sada, uskoro će kraj školske godine pa jadno dete uči po ceo dan.

Da li pomaže oko domaćih zadataka, Sale priznaje.

- Sve ređe, sve se to završava u školi, do četiri, na vreme. Za neke stvari sam tu, uglavnom životne ali oko škole ne. Ne smem da kažem šta me sve pita, to su pubertetske godine koje su takve kakve jesu ali proći će i one, kroz osmeh kaže pevač ali ne želi da otkriva Helenine tajne, pa se prisetio i svog detinjstva.

- Pubertet smo svi smo prošli kao što u zrelim godinama kroz nešto drugo prolazimo. Iz mog iskustva, uvek sam bio na svoju ruku, drugačiji od ekipe, crna ovca koja ide desno dok svi idi levo. Moje dete je takvo, što je okej biti radoznao ali ne praviše.

Ćvetković ističe da nije bio lak sin svojim roditeljima.

- Bežao sam od kuće ali se završilo loše kao i svako bežanje, bilo je svega i svačega.

O odnosu sa Jovanom Pajić, od koje se razveo i sa kojom ima dve ćerke, Sale kaže da je odličan.

- Posvađali smo je juče opako oko kore hleba, šalim se naravno. Naravno da smo u dobrim odnosima, prijatelji smo pre svega.

Probao sam brak i ne ide mi

Aleksandar je, što se tiče ljubavi, nakon razvoda nastavio dalje i već uveliko uživa u vezi sa novom devojkom. Da li bi podržao Jovanu da i ona nađe novu ljubav, odgovara bez razmišljanja.

- Apsolutno, druga opcija ne postoji nego da je podržim. Ja sam jedan zaljubljiv tip, ja volim sve , otvoren za ljude pa čak i one koji me povrede. Ne mrzim nikoga, nemam to u svom srcu, nisam sazdan tako. Voliš sve i zauvek, osim nekih koji su daleko u prošlosti.

Devojka Saleta Tropika:

Zato smo ga pitali da li je spreman ponovo pred oltar.

- Nemam pojma, možda ne jer sam probao pa ne ide, ali život u dvoje apsolutno da. Ti papirići više ne , ne znače ništa, ne menjaju stvar osim što može da pokrene lavinu gluposti.