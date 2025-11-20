Slušaj vest

Jelena Karleuša ponovo je potkačila svoju koleginicu Lepu Brenu. Pred snimanje "Pinkovih zvezda" govorila je o svom oblačenju, po kome je i te kako poznata, pa je na komentar novinara da je Brena poklanjala neke komade garderobe izjavila da ona njenu garderobu sigurno ne bi nosila.

- Dobro, Brena nije sinonim za fešn i za modu, ne znam šta je poklanjala, ali... Kako sam pokvarena, ali morala sam da kažem. Nosim ozbiljne dizajnerske komade, ne cirkuske kostime - istakla je Jelena.

- Ponoviću, Brena nije sinonim za modu. Pa ne bih nosila, poznata sam po ukusu. Ne može svako da bude u modnom biznisu, mislim može, ali neće imati uspeha - rekla je Karleuša okupljenim medijima.

Potom je navela da dok je bila u žiriju "Zvezda Granda", nijednom nije ponovila autift, a ni na jednom nastupu.

- Već 30 godina pevam i nikada nisam ponovila nijedan autfit. Znači, u emisijama samo gde sam žiri sam bila šest, sedam godina, svaka godina je imala po 40 epizoda, pa vi računajte. Plus, koliko sam koncerata i nastupa imala i nijednom nisam ponovila autfit. Tako da, ovaj posao se ne isplati nikome, u stvari isplati se onome ko vodi računa o tome, a meni definitivno ne. Ne mogu da zaradim koliko uložim - rekla je Jelena.

Podsetimo, pre dve godine Jelena je takođe komentarisala stil oblačenja svoje starije koleginice i kritikovala je.