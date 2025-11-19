Spot koji za samo par dana broji nekoliko hiljada pregleda na muzičkim platformama sniman je na atraktivnim lokacijama iznad Budve, najlepšim ulicama Podgorice, kao i u jednoj kafani.

- Za one koji ne prestaju da veruju ni kada je najteže. Neki snovi ne blede, samo čekaju svoj trenutak. Ovo je za sve koji i dalje nose veru, osmeh i ritam u sebi. Ovo je nova pesma kojom otvaram naredno poglavlje rada. Hvala svima na slušanju i podršci. Vaši komentari i deljenja pomažu da pesma dođe do više ljudi. Pišite utiske - oglasio se Marković posle premijere na društvenim mrežama i Jutjubu.