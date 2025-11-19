Slušaj vest

Nikola Marković nakon duže diskografske pauze publiku je oduševio novom pjesmom " Život čeka nas" koja pretenduje da postane ozbiljan regionalni hit.

Foto: Printskrin Instagram

Pesma je rađena u pop folk maniru i po mišljenju muzičkih znalaca pravo je osveženje na crnogorskoj muzičkoj sceni.

Spot koji za samo par dana broji nekoliko hiljada pregleda na muzičkim platformama sniman je na atraktivnim lokacijama iznad Budve, najlepšim ulicama Podgorice, kao i u jednoj kafani.

Foto: Printskrin Instagram

- Za one koji ne prestaju da veruju ni kada je najteže. Neki snovi ne blede, samo čekaju svoj trenutak. Ovo je za sve koji i dalje nose veru, osmeh i ritam u sebi. Ovo je nova pesma kojom otvaram naredno poglavlje rada. Hvala svima na slušanju i podršci. Vaši komentari i deljenja pomažu da pesma dođe do više ljudi. Pišite utiske - oglasio se Marković posle premijere na društvenim mrežama i Jutjubu.

Foto: Printskrin Instagram

Inače, Nikola Marković trenutno je jedan od najtraženijih klubskih pevača u Crnoj Gori.

