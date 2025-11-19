O NJEGA SE SVI OTIMAJU U CRNOJ GORI! Za ovog pevača možda niste čuli, a u susednoj državi svi otkidaju na njega
Nikola Marković nakon duže diskografske pauze publiku je oduševio novom pjesmom " Život čeka nas" koja pretenduje da postane ozbiljan regionalni hit.
Pesma je rađena u pop folk maniru i po mišljenju muzičkih znalaca pravo je osveženje na crnogorskoj muzičkoj sceni.
Spot koji za samo par dana broji nekoliko hiljada pregleda na muzičkim platformama sniman je na atraktivnim lokacijama iznad Budve, najlepšim ulicama Podgorice, kao i u jednoj kafani.
- Za one koji ne prestaju da veruju ni kada je najteže. Neki snovi ne blede, samo čekaju svoj trenutak. Ovo je za sve koji i dalje nose veru, osmeh i ritam u sebi. Ovo je nova pesma kojom otvaram naredno poglavlje rada. Hvala svima na slušanju i podršci. Vaši komentari i deljenja pomažu da pesma dođe do više ljudi. Pišite utiske - oglasio se Marković posle premijere na društvenim mrežama i Jutjubu.
Inače, Nikola Marković trenutno je jedan od najtraženijih klubskih pevača u Crnoj Gori.
Kurir.rs