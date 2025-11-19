Slušaj vest

Aca Sofronijević danas slavi 42. rođendan, a ovo je bila prilika da sa javnošću podeli najlepše vesti - da on i Kosana čekaju dete.

Aca Sofronijević je nakon informacije da postaje otac oglasio, a sada je otkrio i pol deteta.

On je objavio fotografiju trudne supruge Kosane koja je pridržavala stomak i imala širok osmeh na licu.

- Osmeh moj za život, hvala ti ljubavi, vas dve ste moj blagoslov. Moja dva srca - napisao je Sofronijević i tom prilikom otkrio da čekaju devojčicu.

Trudna Kosana Sofronijević Foto: Pritnscreen/Instagram

Aca i Kosana su trenutno u Parizu, odakle se oglasio i istakao da se raduje dolasku bebe.

Na malom odmoru smo, skoknuli smo do Pariza - rekao nam je Sofra na početku kom smo odmah čestitali i rođendan, ali i prinovu:

- Hvala puno. Dolazi beba, hvala vam puno. Presrećni smo, oduševio sam se, to je onaj osećaj kao da nas je Bog dodirnuo, blagoslovena vest. Uživamo u Parizu, pa se vraćamo kući da sviramo i čekamo dalje. 20. novembar je godišnjica kada smo se prvi put poljubili i sad spajamo sve lepe vesti, rekao je.