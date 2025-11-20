Slušaj vest

Maja Berović je unajmila stilistu Stanislava Zakića, bivšeg saradnika Seke Aleksića, da joj promeni imidž. Kako možemo da primetimo, on se nije mnogo potrudio da mu nova klijentkinja izgleda mnogo drugačije od bivše.

Maja se sinoć pojavila sa Zakićem na jednom događaju, pa su svi komentarisali da je stigla "plava Seka Aleksić". Ko prati lik i delo Aleksićeve, zna da je pevačica pre nekoliko godina promenila stil i počela da se oblači u mračnije boje ili, kako bi se to popularno reklo, sad je dark fazonu. Nadogradila je dugu crnu kosu, a bunde su joj u zimskom periodu bile sastavni deo skoro svakog stajlinga. Baš u tom izdanju smo imali prilike da vidimo Berovićevu pre dva dana na gradskom događaju. Razlika je bila samo u boji kose.

Foto: Printscrean

Inače, ovo nije ništa čudno kad je Maja Berović u pitanju, pošto smo mnogo puta mogli da vidimo i čujemo da je iskopirala stajling svojih koleginica, pa čak i frizuru.

Foto: Printscrean

Stanislav i Seka su dugo bili nerazdvojni, međutim, nakon nekog vremena se njen stilista i asistent oglasio i otkrio da nije više deo Sekinog tima. Mislili smo da je kraj bio sporazuman i miran, a onda je Zakić krenuo u rat s bivšom saradnicom samo zato što je Aleksićeva dozvolila da brend na kom su zajedno sarađivali nosi i Boki 13, poznati šoumen iz Makedonije.

Foto: Privatna Arhiva