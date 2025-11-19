Slušaj vest

Nenad Macanović Bebica sinoć je napravio pometnju u rijalitiju kada je pobesneo zbog prisnosti između njegove bivše verenice Teodore Delić i Filipa Đukića.

Taman kada su svi pomislili da se situacija utišala, Bebica je iskoristio priliku kada se obezbeđenje razišlo i udario Filipa pesnicom u glavu dok je spavao.

Nakon toga, Đukić je skočio kako bi uzvratio, ali pojavilo se obezbeđenje koje ih je razdvojilo. Bebica je završio u dvorištu Bele kuće, a Filip mu je pretio i ponavljao iste reči.

- Nisi svestan šta radiš, svinjo, nisi svestan - vikao je Đukić iz petnih žila.

Nenad se nervozno šetao dvorištem vidno uznemiren, a kamere su u jednom momentu snimile kako cimeri donose Đukiću maramice kako bio obrisao krv sa sebe.

Sukob zbog devojke

Inače, sukob između ova dva rijaliti učesnika započeo je nakon što je Teodora Delić raskinula veridbu sa Bebicom i ludo se zaljubila u Filipa Đukića, što je bio slučaj i pre susreta u rijalitiju.

Kurir.rs/ Informer

Ne propustiteStarsLJUBILI SE FILIP ĐUKIĆ I MAJA MARINKOVIĆ! Vaćario se u WC sa "utorak devojkom", a rekacija Teodorina je šokirala sve (VIDEO)
Maja Marinković i Filip Đukić
Stars" ZAHVALJUJUĆI MENI SVI SU ČULI ZA NJU, IMALI SMO ODNOSE" Stariji čovek udario na Teodoru Delić, izneo svu njihovu intimu
screenshot-44.jpg
Stars"ANITA SE NAMERNO MUVA SA FILIPO, MATORA JE NAJVIŠE VOLELA..." Ivana Šopić razotkrila mračne tajne Elitara, a tek šta je rekla za Aneli Ahmić
Ivana Šopić
Rijaliti"NEPRIJATNO MI JE DA GLEDAM BEBICU" Filip Đukić o odnosu sa Teodorom, priznao na šta je pao kod Delićeve
Teodora Delić i Filip Đukić sve bliži