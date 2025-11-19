Slušaj vest

Nenad Macanović Bebica sinoć je napravio pometnju u rijalitiju kada je pobesneo zbog prisnosti između njegove bivše verenice Teodore Delić i Filipa Đukića.

Taman kada su svi pomislili da se situacija utišala, Bebica je iskoristio priliku kada se obezbeđenje razišlo i udario Filipa pesnicom u glavu dok je spavao.

Nakon toga, Đukić je skočio kako bi uzvratio, ali pojavilo se obezbeđenje koje ih je razdvojilo. Bebica je završio u dvorištu Bele kuće, a Filip mu je pretio i ponavljao iste reči.

- Nisi svestan šta radiš, svinjo, nisi svestan - vikao je Đukić iz petnih žila.

Nenad se nervozno šetao dvorištem vidno uznemiren, a kamere su u jednom momentu snimile kako cimeri donose Đukiću maramice kako bio obrisao krv sa sebe.

Sukob zbog devojke

Inače, sukob između ova dva rijaliti učesnika započeo je nakon što je Teodora Delić raskinula veridbu sa Bebicom i ludo se zaljubila u Filipa Đukića, što je bio slučaj i pre susreta u rijalitiju.