Pevačica Tea Bilanović na nastupu koji je sinoć održala u jednoj beogradskoj kafani stala je pred novinare i otkrila sve o pesmi "Pojas za spasavanje" koju je nedavno objavila, a koju potpisuje Goran Ratković Rale. Nakon što je pesma izašla u javnost i polako ali sigurno nalazi svoj put do publike, pojavio se demo snimak pomenute numere ali u izvođenju Ane Nikolić.

Na društvenoj mrežo "X" nastala je opšta drama, a sada je Tea iznela svoju stanu priče, pa kako kaže nema razloga za dramom jer je pesma uredno plaćena pa je samim tim i samo njena.

- Ne smatram to nikakvom dramom, živimo u eri društvenih mreža. Ne znam, ja sam svoju pesmu uredno platila i birala sam je sa Raletom. Znači, pesma je moja i ne bih ništa polemisala oko toga. Ako se pesma svima sviđa, hvala Bogu, svi se snimajte.

Nakon toga, vidno raspoložena, i po kiši, nastavila je da ćaska sa sedmom silom o aktuelnim temama

- Spremna sam i za večeras i za svaki utorak koji radim - rekla je nasmejana Tea.

Pomenula je da vredno radi na novim pesmam i albumu koji će uskoro objaviti.

- Na pesmama se uvek radi, ne samo za ovaj album, nego stalno. Pesme se rađaju jedna po jedna. Jedva čekam da čujete moje nove pesme, ja ih obožavam da slušam - rekla je.

- Držim se onoga što jesam. Ja sam pop-folk pevačica i tu ostajem. Ne da mislim, nego sam sigurna - dodala je Tea.

Iako peva deceniju, tek poslednjih 10 meseci je i javno aktivna, i smatra da joj je posao iako veoma naporan - doneo dosta toga.

-Prvi put sam se pojavila pre pet godina, ali nisam tada bila preterano aktivna. Aktivna sam tek poslednjih deset meseci. I ne razmišljam o tome da li je teško ili nije, prosto radim, zato što uživam. Smatram da trud i rad donose rezultat u svakom slučaju - naglasila je ona.

Teu su pitali i o najvećoj drami na estradi, između Kaće i Kije, a ona nije imala pohvalne reči ni za jednu, ali ni za drugu. Tea Bilanović ističe da joj se uopšte ne dopada što i jedna, i druga iznose privatne stavri u medijskom ratu.

- Verujem u prijateljstvo generalno, ali na estradi vlada ogromna sujeta. To vam kažem potpuno otvoreno, mada to svi znamo.

Ipak, ono što joj najviše smeta su iznošenja privatnih tajni nakon svađa:

- Ružno mi je kada se posle svađe iznose tajne, sa jedne i sa druge strane. To mi je baš bezveze.

- Ne mora tako, zato i kažem da mi je ružno. To je loše u svakom prijateljstvu, ne samo u javnom životu - zaključila je pevačica.