Filip plače nakon što ga je Bebica pesničio
FILIP PLAČE KAO KIŠA! Nakon što ga je Bebica pesničio Đukić ne može da se smiri: Teodora se razbesnela pa izabrala jednog od njih dvojice
Nenad Macanović Bebica natavio je svoj sukob sa Teodorom Delić nakon što je jutros na spavanju udario pesnicom Filipa Đukića.
- Što si plakao, a? - upitala je Teodora.
- Ti mi se ne obraćaj, sve si već rekla - istakao je Bebica.
Sukob Filipa i Bebice Foto: Printscreen
- Je*aću ti napolju mater. Radiš sve ovo da ja ne bih bila pored Filipa, samo da se nas dvoje ne bi spojili - rekla je Teodora.
- Ne obraćaj mi se, rekao sam ti. Fićo, si*ice jedna, plačeš, a? Pi*ko jedna smrdljiva - kazao je Bebica, dok je Teodora sve vreme tešila utučenog Đukića.
