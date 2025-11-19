Slušaj vest

Nenad Macanović Bebica natavio je svoj sukob sa Teodorom Delić nakon što je jutros na spavanju udario pesnicom Filipa Đukića.

- Što si plakao, a? - upitala je Teodora.

- Ti mi se ne obraćaj, sve si već rekla - istakao je Bebica.

Sukob Filipa i Bebice Foto: Printscreen

- Je*aću ti napolju mater. Radiš sve ovo da ja ne bih bila pored Filipa, samo da se nas dvoje ne bi spojili - rekla je Teodora.

- Ne obraćaj mi se, rekao sam ti. Fićo, si*ice jedna, plačeš, a? Pi*ko jedna smrdljiva - kazao je Bebica, dok je Teodora sve vreme tešila utučenog Đukića.

Ne propustiteRijaliti"NEPRIJATNO MI JE DA GLEDAM BEBICU" Filip Đukić o odnosu sa Teodorom, priznao na šta je pao kod Delićeve
Teodora Delić i Filip Đukić sve bliži
StarsFILIP ĐUKIĆ SVE BLIŽI SVADBI? Učesnikov otac dao zeleno svetlo Teodori Delić
Filip Đukić o Kiji Kockar
StarsEVO KAKO JE TEODORA ŠUTNULA BEBICU! Priznala koliko želi Filipov zagrljaj, najnovija dešavanja iz Elite šokiraju
Teodora Delić
StarsU INAT SVIMA NE ŽELI DA SPAVA SA NJOM! Filip šokirao sve svojom odlukom, Teodora menjala boje: Više mi prija on nego Bebica
Teodora Delić i Filip Đukić sve bliži

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP563 Izvor: Kurir TV