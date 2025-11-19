Slušaj vest

Nenad Macanović Bebica natavio je svoj sukob sa Teodorom Delić nakon što je jutros na spavanju udario pesnicom Filipa Đukića.

- Što si plakao, a? - upitala je Teodora.

- Ti mi se ne obraćaj, sve si već rekla - istakao je Bebica.

- Je*aću ti napolju mater. Radiš sve ovo da ja ne bih bila pored Filipa, samo da se nas dvoje ne bi spojili - rekla je Teodora.

- Ne obraćaj mi se, rekao sam ti. Fićo, si*ice jedna, plačeš, a? Pi*ko jedna smrdljiva - kazao je Bebica, dok je Teodora sve vreme tešila utučenog Đukića.

