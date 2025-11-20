Kako danas izgleda Andrijana Radonjić, otkrila i da se udala

Pevačica Andrijana Radonjić postala je poznata učešćem sa ocem u rijalitiju Zadruga 1.

Nakon što je izbacila pesmu koja je privukla veliku pažnju publike, povukla se iz javnosti.

Andrijana se nakon izlaska iz Zadruge udala za hrvatskog biznismena Frana Mikulića, a potom dobila prvo sina, a pre mesec dana i ćerku. Frano se bavi ugostiteljstvom i u svom vlasništvu ima dva lokala na hrvatskom primorju. Njih dvoje su se na večnu ljubav zakleli i pred Bogom 2023. godine.

Andrijana Radonjić je drugo dete dobila sa hrvatskim biznismenom, a tek rođenoj ćerki uputila je emotivnu poruku:

-Vredi. Svake suze, svakog znoja… - napisala je ona, te dodala:

- Ovo malo stvorenje dodalo je neku novu dimenziju mom životu. Prvi put je sve bilo nepoznato i posebno na svoj način, dok je drugi put, sve drugačije. Znate šta vas čeka u porodilištu, znate da bez muke i boli ne može doći nešto tako veliko i svesno idete u neko poznato neprijatno iskustvo. Jer znate da vas čeka nešto sto će vaš život promeniti iz korena na samo sebi svojstven način - istakla je bivša zadrugarka.

- I vredi. Svake suze, znoja, boli i čekanja. Juče je moj svet postao veći za broj, a moja snaga beskrajna. Upotpunila je nas svet i postala četvrti član naše male, a zapravo, tako velike porodice. Poduplala je našu ljubav kao što njeno ime i pokazuje, Ljubica - napisala je potom Andrijana i u objavi označila svog supruga.

Bila u vezi s Đeksonom

Podsetimo, Andrijana i Đekson bili su u vezi 2018. godine tokom učešća u Zadruzi, međutim, njihova ljubav je bila kratkog daha, a svađe su im bile svakodnevnica.

- Nemam pojma. Ne pratim ga ni na Instagramu! Ne znam. Ja sam uvidela neke stvari kad sam izašla napolje (iz rijalitija) i to mi je bilo sasvim dovoljno da nemam potrebu da se čujem sa njim. Nemam ništa protiv njega, nemam loše mišljenje o njemu, jednostavno nismo se čuli... godinu dana. Malo manje - rekla je Andrijana za bivšeg, a danas ovako izgleda:

