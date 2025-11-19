Slušaj vest

Pevačica Snežana Đurišić progovorila je o periodu života kada je boravila u Americi i bavila se poslovima koji nemaju veze sa muzikom.

Snežana se najbolje oseća kada peva, ali je tada privremeno ostavila mikrofon po strani i okušala se u poslovima koji nemaju veze sa muzikom.

- Dok sam živela u Americi imala sam butik, pa sam malo radila i nekretnine. Bilo mi je malo dosadno, nisam po svaku cenu htela da idem da pevam i onda sam odlučila tako da malo ubijem vreme i to je sve bilo dobro, ali ja se najbolje osećam u svojoj pevačkoj koži - rekla je Snežana u emisiji Grand Specijal, kojoj je inače naslednica u Americi, a koju redovno posećuje.

Pevačica je nedavno prokomentarisala i kako vidi razlike u izgradnji muzičke karijere nekada i sada.

- Sa jedne strane jeste lakše, sa druge nije. Danas može neko ko i nije baš kvalitetan pevač, ukoliko ima dobru pesmu i tim koji radi za njega, da napravi neko ime. E sad, koliko to traje je diskutabilno. U vreme kada sam ja počinjala i gradila svoju karijeru, mogao si da prođeš samo ako si znao, nikako drugačije - izjavila je Snežana.

Iako je privremeno napustila muziku, Snežana je ostala dosledna svom pozivu i vratila se pevanju, što je i dalje njena najveća strast.

Kurir.rs/Blic

