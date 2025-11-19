LUKA I ANITA SVE BLIŽI, ANELI HLADNA KAO LED! Dešava se haos u Eliti, evo svih detalja
U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Aneli Ahmić i Luku Vujovića koji su progovorili o svom odnosu.
- Aneli da li si primetila da je Luka flertovao sa Anitom? - upitao je Bora.
- Videla sam da ga je uhodila, ali se neću mešati. Mi smo spustili loptu, ja ga više neću vređati i eto za tu tuču ću reći da smo se zajedno tukli što znači i on mene i ja njega - rekla je Aneli.
- Rekla si da si imala masnice - rekao je Dača.
Aneli hladna
- Potresna mi je to priča, evo demantujem da me tukao - rekla je Aneli.
- Kako komentarišeš što je Luka rekao da ima mnogo sličnosti s Anitom? - upitao je Dača.
- Neću uopšte to da komentarišem, ne zanima me baš - rekla je Aneli.
- Kako komentarišeš to što je Hana rekla da je tvojoj porodici Luka veći neprijatelj od Alibabe? - upitao je Bora.
- Nema šanse, znam kakvi su moji i kakvo mišljenje moja mama ima o njemu - rekla je Aneli.
- Ovo je strašno što mi pakuju priče, a ja sa Anitom ništa nisam imao. Pričaju mi nešto za prodavnicu, a ona je ušla kada sam ja izašao juče iz prodavnice - rekao je Luka.
- Da li ti je Luka slao srce? - upitao je Bora.
- Aneli lupa gluposti, ona nije bila u kući i ne zna šta se dešavalo - rekla je Anita.
- Nije istina da smo se gledali, ja možda pogledam u prolazu kao i svakog - rekao je Luka.
- Moj komentar je da je Luka cava jer itekako flertuje sa mnom kad Aneli nije tu, a meni je pokazivao sve vreme kao polako. Pustiću ga, neću dirati i provocirati, a kada budem sigurna onda ću sve reći - rekla je Anita.
