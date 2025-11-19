Slušaj vest

Pre četiri decenije Šabanu Šauliću je poverena jedna od najemotivnijih balada na ovim prostorima. Legenda narodne muzike glasom je iznela istinsku emociju kroz pesmu "Sneg je opet, Snežana", a malo ko zna pravo značenje njenih stihova - ova pesma je nastala posle jedne tragedije.

Šaban Šaulić je pevao o snežnim predelima, o nedostajanju jedne Snežane i tužnoj mladosti, pa je većina pesmu povezala sa ljubavnim brodolomom. Ipak, istina je mnogo tužnija.

Ko je napisao muziku i tekst pesme "Sneg je opet, Snežana"

Muziku i tekst napisao je kompozitor Rade Vučković koji je svaki ovaj stih duboko preživeo. Snežana je bila njegova bratanica koja je tragično nastradala vrlo mlada.

Snežana je okončala svoj život, a Rade Vučković je preneo na papir svu bol koju je godinama skupljao u sebi. Pesmu je dao Šabanu Šauliću kako bi na poseban način predstavio stihove publici, što je pevač i uspeo.

Moćan Šabanov glas dočarao je bol i tragičnu sudbinu jedne devojke kroz svaki stih. Tako je ova numera ostala kao svedočanstvo o Snežani koja je prerano preminula.

1/6 Vidi galeriju Šaban Šaulić Foto: Sonja Spasić, Kupindo Printscreen, Privatna Arhiva

Najtužniji deo pesme

"Davno se nisam video s tobom,

decembra jednog poslednji put

Oprosti što sam te noći bio

beskrajno tužan, na tebe ljut

Sneg je opet Snežana,

a mnogo dana nas deli.

Sneg je opet Snežana,

ko onda kad smo se sreli"

Šaban parirao MTV kanalu 1981. godine

"Sneg je opet, Snežana", smatra se jednom od najpopularnijih narodnih balada, a mnogi je danas pevaju na svojim nastupima i uvek sa istom reakcijom publike.

Pesma "Sneg je opet Snežana" nastala je 1981. godine i obeležila je diskografiju čitavih decenija koje su bile pred njom. Ona se obrela na petom albumu "Meni je s tobom sreća obećana", a na kojem su se pored ovog hita našle i mnoge druge numere poput: "Ljubim, ljubim", "Jedina moja", "Zanele me oči njene", "A gde smo sada"...Šaban Šaulić tada je harao muzičkom scenom, sa frizurom Bitlsa koju je kasnije zamenila perika. Te godine svi na muzičkoj sceni bili su obuzeti bumom pop i rok muzike, ali i rađanjem MTV, prvog kanala koji je emitovao muzičke spotove.

1/13 Vidi galeriju Šaban Šaulić Foto: Printscreen YouTube, Ana Paunković

Ipak, to nije sprečilo Šabanovu "Snežanu" da nađe put do srca publike i parira drugim muzičkim pravcima. I na političkoj sceni te godine su bile pune previranja, pa je Šabanov glas bio melem za dušu u kafanama i na radio stanicama.

Iste godine, Šaban je odigrao i kultnu scenu u filmu "Sok od šljiva", pa je publika dodatno obratila pažnju na njega.

Iako je domaćoj sceni vladala pomama za Zdravkom Čolićem koji je te godine objavio pesmu "Malo pojačaj radio", Zana "Mladiću moj" i Riblja Čorba "Dva dinara druže", Šabanova tužna balada "Sneg je opet Snežana" dotakla srca širom bivše Juge.

Pogledajte dodatni snimak: