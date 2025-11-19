Slušaj vest

Vlasnik “Pink Media Group” Željko Mitrović otpustio je sve zaposlene u Teatru Odeon i najavio nove otkaze.

Tim povodom mediji su kontaktirali direktora ovog teatra, glumca i reditelja Marka Jovičića, kako bi proverili kakav je njegov status i da li ga je iznenadila odluka vlasnika Pinka Željka Mitrovića.

- U kući sam, idem na probu dalje - rekao je Marko, pa dodao:

- Ništa još pravno nije rešeno, to je prva stvar, a druga jeste da sprovodi reforme, kako bi sve bolje funkcionisalo.

Na pitanje da li se plaši da bi mogao da ostane bez radnog mesta, on kaže:

- Pa ne, tamo smo svi sve uložili, po 24 sata smo provodili u Teatru Odeon, sve ljudske napore smo uložili da to pozorište uspe.

"Otkazi me nisu iznenadili"

Marko ističe i da ga ova odluka nije iznenadila.

- Ne toliko, znajući njega, on sve što radi, radi u smeru da bi bilo bolje. Mi zvanično čekamo odluku šta će biti dalje, šta treba dalje da radimo, mi trenutno imamo informacija koliko i vi.

Da podsetimo, Željko MItrović se oglasio nakon što je raspustio Teatar Odeon, te najavio nove projekte.

- Zaustavljam i produkciju dela igranih programa, a od januara krećem od nule sa novim ljudima i novim igranim projektima - napisao je između ostalog Željko Mitrović.

Otkazi zbog nelojalnosti

Željko je na krsnu slavu Đurđić odlučio da napravi čistu na Pinku, a kako je naveo razloga ima više, a jedan od njih je i nelojalnost ljudi.

- Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka! Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu PINK MEDIA GROUP nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, da ne kažem go*ana, ali pre svega NELOJALNIH i POKVARENIH, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci! Počinjem od onih koji su poslednji i nastali! No mercy! P.S. J****u im majku majčinu pa makar mi to bilo poslednje - napisao je vlasnik i direktor Pink Media Group na krsnu slavu.

