Slušaj vest

Jelena Radanović otvoreno govori o sinu Naumu i tome kako se bore sa autizmom. Ona je govorila o lekovima koje mu daje i generalno sve što proba deli sa pratiocima na Instagram. Sada je njen sin već četiri dana na detoksu od ekrana.

Jelena Radanović je u najnovijoj objavi napisala da je odvela sina u Aleksandrovac, kako bi se privikao na život bez ekrana.

Jelena Radanović
Jelena Radanović Foto: Printscreen Instagram

- 21. vek je upropastio i nas i našu decu. Naum je od rođenja izložen ekranima. Trenutno je u Aleksandrovcu na detoksu akvamira aparatom. Četvrti dan je bez uređaja i ne pravi problem. Jedini način da pomognemo deci sa autizmom je da potpuno izbacimo ekrane, ako ekrani ostanu sav rad je uzaludan. Dakle ne da smanjimo, već da ukinemo. U novu kuću nećemo montirati televizore - napisala je Jelena na Instagramu.

Jelena: "Manje je odsutan"

Jelena je, odgovarajući na pitanja na Instagramu, otkrila da je njen sin već izvesno vreme na posebnom režimu ishrane što se za sada pokazalo kao efikasno.

- Doručkuje jaja, paradajz i veganski sir. Ruča posnu boraniju recimo ili neki mix povrća spremljen kao gulaš (maslinovo ulje, povrće, začini). Večera pirinčanu kašu (bademovo mleko, kokosovo ulje, ekspandirani pirinač, crveno voće, cimet, stevija) - rekla je ona i istakla da mališan želi slatkiše, ali da su mu oni zabranjeni.

Jelena Radanović Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

- Želi slatko naravno, samo traži po kući gde smo to sakrili - priznala je, pa dodala kakav pomak je primetila kod sina otkako se hrani na ovaj način.

- Bolji san, manja hiperaktivnost, gubitak stereoptipija, veća prisutnost (odnosno manja odsutnost, mislim da je bolje tako se izraziti jer prisutnosti nije bilo).

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteStarsŽENA RADANOVIĆA OBJAVILA NJIHOVE PRIVATNE FOTKE Leže na kauču pribijeni jedno uz drugo, na drugoj su joj grudi u prvom planu, a evo gde su se još prisno slikali
sloba-promocija-18042024-0014.jpg
Stars"LOŠ JE ČOVEK, NJEGOVU ŽENU NE DAJ BOŽE NIKOME" Pevačica osula paljbu po Slobi Radanoviću i Jeleni: Spomenula i Darka Lazića
sloba.jpg
Stars"SVAŠTA SMO PROŠLI..." Sloba Radanović se obratio ženi Jeleni: Znao sam da niko ne može da me odvoji od tebe!
Sloba Radanović i Jelena Radanović
Stars"SAMO GA ŠUTNEMO U PROŠLOST, BEZ JADNA JA" Žena Slobe Radanovića progovorila o razvodu
sloba.jpg
StarsOVAKO IZGLEDA PORODIČNI DOM SLOBE RADANOVIĆA Ovde je proveo momačke dane: Zidovi oblepljeni njegovim posterima, svuda njegovi crteži i slike (FOTO)
Sloba Radanović o sukobu Ane i Raleta

Jelena Radanović u trenutku napada Izvor: Privatna arhiva