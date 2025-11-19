Slušaj vest

Taksista Mikija Dudića, Dušan Petrović, progovorio je o svom poznanstvu sa Teodorom Delić i otkrio kako su imali aferu.

Dušan se prisetio svog prvog susreta sa Teodorom, te ispričao kako su iskre odmah proradile i znao je da među njima ima strasti.

- Ja mislim da ona nije uličarka. Ona ne da na sebe, ona je do krajnje granice svoja! Ona ima šta da kaže i pokaže. Ona je ušla kod mene u taksi kao stranka i tu smo popričali. Ona ima mnogo iskustva i zato može da parira njima. Ona ume da razgovara sa ljudima, ali sasluša i druge. Mi smo se upoznali 2021. godine. Kad smo došli na adresu, ona sedi i ne vadi novčanik. Gledala je u mene i govori: "Može još jedan krug". Kad smo stigli ponovo na adresu ona je izvadila pare i častila me i pozvala kod nje na piće. Ja nisam ni znao da je ona bila u rijalitiju. Ona me sačekala da se parkiram i otišli smo gore. Ona je donela času i nasula piće. Ja sam popio piće i morao sam da idem u Čačak na vožnju, a ona me pitala: "Hoćeš li da se vratiš", pa je otišla sa mnom. Jako je prijatan osećaj. Išli smo do Čačka - rekao je Dušan o Teodori zbog koje je došlo do fizičkog obračuna između Filipa Đukića i Bebice.

Taksista ispričao sve

- Ja sam mog drugara odvezao, pa smo se vratili za Beograd. Onda smo došli do trenutka da vidimo šta ćemo dalje. Oko tri smo se videli, njega sam pokupio oko šest i vratili smo se... Ona je rekla da sam joj se svideo zbog priče. Ja sam joj rekao da odluči i ona je onda rekla: "Čućemo se sutra". Ja sam znao šta sam ja, a ona je znala šta je ona. Ona me pozvala i rekla da dođem u devet kod nje, u devet ujutru. Ona je sišla po mene i popili smo kafu. Ona mi je rekla tad: "Od sad samo ozbiljno". Od tad je nisam dodirnuo. Ja nisam ni hteo da imamo nešto intimno, nisam na tome bazirao priču. Sve što je bilo, bilo je spontano. Samo smo se ljubili. Ja sam oženjen i imam porodicu i meni je to na prvom mestu. Moja žena zna da ja nju volim, a sve ovo... To su neke iskrice koje se dese. Svima nama se to dešava! - rekao je Dušan, nakon čega je otkrio da se video sa Delićevom nakon njenog izlaska iz rijalitija.

- Kad je izašla iz Elite 8 tad sam je video, ja sam nju odvezao kao taksista. Ne verujem da Bebica zna. Mislim da ona nije od te vrste koje vole tračeve - rekao je Dušan u emisiji "Pitam za druga".

Inače, sukob između ova dva rijaliti učesnika započeo je nakon što je Teodora Delić raskinula veridbu sa Bebicom i ludo se zaljubila u Filipa Đukića, što je bio slučaj i pre susreta u rijalitiju.

