Bivša žena Branislava Lečića, voditeljka Nina Radulović, jako je aktivna na Instagramu gde neretko inspiriše žene svojim stilom.

Nina Radulović je sada podelila fotografiju iz biblioteke, a njen autfit je veoma zapažen i komentarisan od strane žena pogotovo.

Nina Radulović u miniću
Nina Radulović u miniću Foto: Printscreen

Nina Radulović u miniću

Ona je ovoga puta ona je bila u kompletu sa leopard dezenom, a u miniću su njene noge došle u prvi plan.

- Čitanje, ili gledanje edukativnih emisija? Ja biram oba! A vi - napisala je ona u opisu.

Ima problema sa kičmom

Nina Radulović nekad i sad Foto: Damir Dervišagić, Fejsbuk

Podsetimo, Nina Radulović imala je operaciju kičme, a o svojoj borbi sa diskushernijom otvoreno je pričala.

- Borba i neizvesnost jer svaka operacija na kičmi nosi izvestan rizik. Kao uostalom i svaka intervencija. Ali kad ti kažu da moraš, ili ćeš celog života trpeti bol u kičmi celog života i biti nefunkcionalan sa tada 34 godine. Vi onda shvatite da je to trenutak istine u kom zaista morate da stanete ispred svog neprijatelja, u mom slučaju je to bila diskushernija - ispričala je voditeljka u emisiji "Premijera".

