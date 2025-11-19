NINA RADULOVIĆ U MINIĆU! Voditeljka pokazala ono što će izludeti muškarce, pogledajte vrelu FOTKU
Bivša žena Branislava Lečića, voditeljka Nina Radulović, jako je aktivna na Instagramu gde neretko inspiriše žene svojim stilom.
Nina Radulović je sada podelila fotografiju iz biblioteke, a njen autfit je veoma zapažen i komentarisan od strane žena pogotovo.
Nina Radulović u miniću
Ona je ovoga puta ona je bila u kompletu sa leopard dezenom, a u miniću su njene noge došle u prvi plan.
- Čitanje, ili gledanje edukativnih emisija? Ja biram oba! A vi - napisala je ona u opisu.
Ima problema sa kičmom
Podsetimo, Nina Radulović imala je operaciju kičme, a o svojoj borbi sa diskushernijom otvoreno je pričala.
- Borba i neizvesnost jer svaka operacija na kičmi nosi izvestan rizik. Kao uostalom i svaka intervencija. Ali kad ti kažu da moraš, ili ćeš celog života trpeti bol u kičmi celog života i biti nefunkcionalan sa tada 34 godine. Vi onda shvatite da je to trenutak istine u kom zaista morate da stanete ispred svog neprijatelja, u mom slučaju je to bila diskushernija - ispričala je voditeljka u emisiji "Premijera".
Pogledajte dodatni snimak: