Bivša rijaliti učesnica Milijana Bogdanović proslavila se učešćem u "Parovima" kada je javnost brujala o njenom braku sa 53 godine starijim Milojkom Božićem. Po izlasku iz rijalitija se zaposlila kao kondukterka, a sada je govorila o zanimanju.

Milijana je rekla da su joj svi prognozirali da će samo nekoliko meseci izdržati na novom poslu, a kako kaže, ona se u toj profesiji pronašla u potpunosti.

- Prognoziraše mi par meseci, ali evo izdržasmo da započnemo četvrtu godinu. U stvari, ne izdržasmo, već prolete tih par godina, nije tu imalo šta da se izdržava. Počeh i sneg da volim. Doduše, samo kroz staklo, ali počeh. Toplota od grejanja u busu je nekako drugačija od svih toplota, kafa drugačije miriše i zima se i sneg se lakše podnose. Jutros se probudih nekako baš emotivna i odlučih da to podelim sa vama. Nemojte ljudi ništa, ako vam srce neće. Jer ako srce neće, od tog posla nema ništa - poručila je Milijana.

O vezi sa oženjenim

Podsetimo, Milijana je nedavno govorila o vezi sa oženjenim muškarcem.

- Baš sam pre neki dan pričala s kolegom, jer radimo na istom mestu, i dotakli smo se teme moje veze sa Aleksandrom. To je bila jaka, fatalna ljubav, ali i pogubna za oboje. Naš odnos je trajao oko dve i po godine. On je tada bio u braku i često se svađao sa ženom zbog mene. Pokušali smo kasnije da izgladimo odnose, ali jednostavno nije išlo. Sad smo na istoj poziciji, kolege i ništa više - rekla jea Milijana tada za "Kurir" i dodala:

- Prethodni dečko me je prevario, a poslednjeg sam ja ostavila, jer sada nisam spremna za vezivanje. Nije mi probudio ono ludilo koje su uspeli neki prethodni. Zanimljivo je da i dalje imamo zajednički profil na društvenim mrežama, oboje znamo šifru, ali više ne komuniciramo. Upoznao me je sa svojom ženom - ona je divna osoba, zove se isto Milijana kao ja! Super se slažemo. Njega ne bih komentarisala. Bili su dugo u braku, došlo je do prezasićenja... Inače, on ima 70 godina.

