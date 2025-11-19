Slušaj vest

U jednom od najprestižnijih beogradskih hotela večeras je održana konferencija za medije na kojoj je Saša Matić predstavio svoj novi album sa kojim je, kako sam kaže, zadovoljan.

U prepunoj sali, uz prisustvo brojnih novinara, kolega i saradnika, Matić je otvoreno govorio o svom stvaralačkom procesu i utiscima koje mu je donelo najnovije izdanje.

Matić zadovoljan albumom

Saša Matić zadovoljan svojim uspehom Izvor: Kurir

Pevač nije krio zadovoljstvo uspehom albuma, ističući da ga sluša neverovatno široka publika.

„Presrećan sam što moj rad prepoznaju ljudi od 7 do 77 godina. To je najveća nagrada za umetnika, kad vidi da muzika prelazi sve generacijske granice“, rekao je Matić.

Osvrnuo se i na često komentarisane probleme sa kojima se suočavaju mnogi pevači kada je reč o pronalaženju kvalitetnih autora. Matić je tu bio jasan:

„Za razliku od pojedinih kolega, ja nemam problem s autorima. Nema deficita u autorima – saradnja mi funkcioniše savršeno, okružen sam ljudima koji tačno znaju šta želim i šta moja publika voli.“

Pogledajte dodatni snimak: