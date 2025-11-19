Slušaj vest

Na večerašnjoj konferenciji za medije u jednom prestižnom beogradskom hotelu, Saša Matić je, pored predstavljanja novog albuma, izneo i zanimljive detalje iz svog studijskog rada, otkrivši šta se zapravo dogodilo sa pesmom koju su za njega radili Jala Brat i Buba Koreli.

Odbio Jalu i Bubu

Matić je otvoreno rekao da numera nije završila na albumu, i to iz potpuno iskrenog razloga.

„Iskreno, nisam snimio pesmu koju su mi uradili Jala i Buba zato što je to zvučalo – kriminalno. Bio sam u Sarajevu, otpevao sam je, sve smo probali… ali kad sam čuo finalni rezultat, jednostavno mi se nije dopalo kako zvuči. To nisam bio ja“, rekao je Saša uz osmeh, naglasivši da izuzetno poštuje njihov rad, ali da se muzički stilovi ovog puta nisu uklopili.

Saša Matić zadovoljan svojim uspehom Izvor: Kurir

Ponudio saranju Jakovu Jozinoviću

Matić je na konferenciji spomenuo i mladog muzičara Jakova Jozinovića, kome je pružio otvorenu podršku.

„Ponudio sam se Jakovu da mu komponujem i podržavam ga maksimalno. On je veliki talenat i zaslužuje prostor“, istakao je Saša.

Konferencija je još jednom pokazala da Matić ostaje dosledan svom muzičkom identitetu, pa čak i kada to znači odbacivanje saradnje sa najpopularnijim autorima današnjice.

