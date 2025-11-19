Slušaj vest

Pevačica Goca Tržan često ističe da je njena ćerka Lena njen najveći uspeh i ponos.

Goca je progovorila o naslednici koja je prava lepotica.

Goca Tržan Foto: Printscreen/Instagram

- 18. godina je napunila odavno. Sluša, čuje kad vičem, što bi rekla moja pokojna baba. Šalim se, ne vičem, vikala sam ranije kad je bila mlađa, sad je dobra, ide u školu, razmišljamo šta ćemo da upišemo od fakulteta - rekla je Goca za "Premijeru".

Sedma godina je bila turbulentna

Ona se osvrnula i na brak sa svojim dugogodišnjim partnerom Rašom Novakovićem, te je istakla da su ih izazovi smo zbližili.

- Mi smo već petnaesta godina zajedno, trudimo se da se ne odvajamo, sve radimo zajedno, i ja njega bodrim. Mislim da je izuzetno bitno za parove koji su dugo zajedno da se dive jedno drugom. Nama je sedma godina bila dosta teška, turbulentna. Život je nepredvidiv, dovoljno je iznenadna smrt nekoga ili bilo šta. Nama je korona došla u trenutku kad smo imali i kredit za stan, mi smo svašta pregurali zajedno. Ali prave parove teške situacije samo zbliže, ne razdvoje ih - navela je Goca.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsLENA PRVO CELOM SVETU POKAZALA KAKO JE DEĆKO LJUBI, A SADA OTIŠLA KORAK DALJE! Evo šta je napravila ćerka Goce Tržan i Ivana Marinkovića
Lena Marinković
StarsOVO SU NAJNIŽE PEVAČICE NA ESTRADI! Ona je visoka samo 156 centimetara, ali je prava bomba, a i one su sitne, ali dinamitne
whatsapp-image-20211207-at-7.08.04-pm-1.jpg
Stars"GOCA TRŽAN JE BILA SA OŽENJENIM ČOVEKOM..." Pevačica nije birala reči za koleginicu, uplela je u aferu s muškarcem čijeg su oca ubili...
Goca Tržan
StarsĆERKA GOCE TRŽAN KRIŠOM SLIKALA DEČKA FUDBALERA: Opustio se na krevetu, mazi macu, a tetovaže po celoju ruci! Goca Tržan priznala šta misli o njemu
Goca Tržan