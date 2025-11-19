Slušaj vest

Pevačica Zorica Brunclik je tokom karijere stekla brojne nagrade, a svaka ima posebno mesto u njenom domu. Ipak, nije zaboravila ni svoje početke, kada je bila preplašena devojčica koja je samo želela da uspe u svetu muzike.

- Ranije je bilo više poštovanja, sećam se, bila sam preplašena kada sam prvi put ušla u studio - rekla je Zorica, koja je potom govorila o modi i kritikama koje je svojevremeno dobijala.

Zorica Brunclik Foto: Kurir

- Ranije smo išli u Italiju i Pariz kao guska po magli da kupujemo odeću, nismo bili upućeni. Redovno sam bila proglašavana za najgore obučenu ženu na estradi, a u filmu "Kakav deda, takav unuk" sam imala haljinu Pako raban. Ne znam zašto je na meni ta haljina bila kič, a na nekome drugome bi bila super. Do sada sam nešto naučila, ali najbolje se i dalje osećam u pidžami.

"Desingerica je prostak"

Zorica je progovorila i o "Pinkovim zvezdama" i istakla da je kolege nerviraju jer kasne.

- Nikada ne kasnim i nikada nisam kasnila na emisije, ja se sada ljutim na kolege u "Pinkovim Zvezdama" što svi kasne, svi su tako lagani...

Muškarci Pinkove zvezde Foto: Boba Nikolić

Ona se osvrnula i na Desingericinu izjavu da ona i Kemiš imaju apartman, te da tamo ne ulazi kako ih ne bi zatekao tokom intimnih odnosa.

- U mojim godinama ne bih to komentarisala, to samo može jedan prostak da priča o bračnom paru koji ima ovoliko godina koliko mi.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteStarsNASTUP PRETVOREN U HAOS: Opšta drama u Pinkovim zvezdama, članovi žirija se posvađali zbog takmičara: Jako si prosta, sram te bilo!
pinkove zvezde
StarsNINO REŠIĆ KRAO PARE ZBOG JEDNE STVARI: Pre smrti otkrio detalje o situaciji kada je zbog ove pevačice napravio krivično delo
Nino Rešić
StarsJELENA KARLEUŠA BACILA OKO NA KEMIŠA Priznala da se bi zbog njega rado menjala sa Zoricom Bruinclik: Hoću da vidim kakva je to magija!
Jelena Karleuša
StarsZORICA BRUNCLIK NASMEJANA STIGLA NA SNIMANJE PINKOVIH ZVEZDA: Čim je nju ugledala, poletela joj je u zagljaj! Imala je poruku za sve (VIDEO)
Zorica Brunclik
Stars"PROVIDNO JE, VIOLETA, NEĆU S TOBOM DA SE RASPRAVLJAM" Brunclikova optužila Viki za nameštaljku u "Pinkovim zvezdama", ogorčeno napustila snimanje
Viki Miljković Zorica Brunclik
Stars"SVE SAM URADIO SAMO DA KUPIM NJEN ALBUM“ Nino Rešić bio je fasciniran ovom pevačicom, a ono što je uradio ostaviće vas bez teksta: Meni je opsesija... (VIDEO)
Nino Rešić
StarsRAT ZORICE BRUNCLIK I VIKI MILJKOVIĆ NE JENJAVA! Ponovo zaratile - sad zbog Zetre: Ja sam je napunila, a ne ti... Varnice sevale, tenzije u Pinkovim zvezdama
Viki Miljković Zorica Brunclik.jpg
Stars"KARLEUŠA ĆE POSTATI DEO NAŠEG APARTMANA" Zorica Brunclik odgovorila na Jelenin pokušaj da preuzme njen smeštaj u Šimanovcima
jk-z.jpg

 Zorica Brunclik stigla na snimanje Pinković Zvezda:

Zorica Brunclik stigla na snimanje Pinkovih zvezda Izvor: Kurir