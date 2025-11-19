Slušaj vest

Pevačica Zorica Brunclik je tokom karijere stekla brojne nagrade, a svaka ima posebno mesto u njenom domu. Ipak, nije zaboravila ni svoje početke, kada je bila preplašena devojčica koja je samo želela da uspe u svetu muzike.

- Ranije je bilo više poštovanja, sećam se, bila sam preplašena kada sam prvi put ušla u studio - rekla je Zorica, koja je potom govorila o modi i kritikama koje je svojevremeno dobijala.

1/5 Vidi galeriju Zorica Brunclik Foto: Kurir

- Ranije smo išli u Italiju i Pariz kao guska po magli da kupujemo odeću, nismo bili upućeni. Redovno sam bila proglašavana za najgore obučenu ženu na estradi, a u filmu "Kakav deda, takav unuk" sam imala haljinu Pako raban. Ne znam zašto je na meni ta haljina bila kič, a na nekome drugome bi bila super. Do sada sam nešto naučila, ali najbolje se i dalje osećam u pidžami.

"Desingerica je prostak"

Zorica je progovorila i o "Pinkovim zvezdama" i istakla da je kolege nerviraju jer kasne.

- Nikada ne kasnim i nikada nisam kasnila na emisije, ja se sada ljutim na kolege u "Pinkovim Zvezdama" što svi kasne, svi su tako lagani...

1/11 Vidi galeriju Muškarci Pinkove zvezde Foto: Boba Nikolić

Ona se osvrnula i na Desingericinu izjavu da ona i Kemiš imaju apartman, te da tamo ne ulazi kako ih ne bi zatekao tokom intimnih odnosa.

- U mojim godinama ne bih to komentarisala, to samo može jedan prostak da priča o bračnom paru koji ima ovoliko godina koliko mi.

Kurir.rs/Blic

Zorica Brunclik stigla na snimanje Pinković Zvezda: