Maja Marinković ponovo je uspela da izazove pravi haos! Nakon što se sinoć umešala u odnos Teodore Đelić i Filipa Đukića, nastao je ozbiljan rat s jednim od Đukićevih prijatelja – Borom Terzićem Terzom.

U naletu besa, Bora je sasuo Maji sve što, kako tvrdi, odavno prećutkuje. Optužio ju je da „glumi moral“, dok je, kako on tvrdi, navodno imala intimne odnose sa više njegovih drugova.

"Imala si intimne odnose sa mojim drugarom Keljom, nemoj sada da izbaci taj snimak, snimao te je sve vreme, a sad pričaš o nekom moralu", šokirao je tvrdnjama Terza.

Među imenima koja je izgovorio našlo se i ime Nikole Keljanovića Kelje, poznatijeg kao „Ćaletov sin“.

Zanimljivo je da se o navodnoj romansi Maje i Kelje godinama šuškalo, ali su oboje tada sve demantovali, tvrdeći da su samo prijatelji.

Kelja o Maji Marinković

Podsetimo, Kelja je nedavno govorio o starleti, te je otkrio da su bili samo drugari: Znam je, družili smo se, videli smo se par puta. Dobra je, voli i da popije, ja sam to gotivio.

