OGLASILA SE SANJA MARINKOVIĆ KOJA JE BILA PR SEKTORU KOM JE ŽELJKO MITROVIĆ DAO OTKAZE! Voditeljka iskrena do koske, priznala sve javno: Sada mora da...
Željko Mitrović juče je zatvorio Teatar Odeon, jedan od svojih poslednjih projekata i dao otkaz na desetine zaposlenih.
Tim povodom govorila je Sanja Marinković koja je bila zaposlena u PR sektoru.
Sanja odmah reagovala
Sanja je istakla da ne sme da daje izjave povodom gašenja Odeona, ali kako kaže, Željko Mitrović uskoro će u javnost izaći sa novim saopštenjem.
- Ako me zovete u vezi Odeona, mi ne smemo tim povodom da se oglašavamo dok Željko ne izda saopštenje. On će uskoro da se oglasi i sve će saopštiti ne brinite. Vrlo rado bih dala izjavu, ali sada sve mora da ide preko Pink Media Grupe i mi ne smemo mimo toga - ljubazno nam je poručila Sanja.
Oglasio se direktor Odeona
Podsetimo, mediji su razgovarali sa Markom Jovičićem, direktorom Odeona koji je istakao da nije iznenađen odlukom Željka Mitrovića.
- Ništa još pravno nije rešeno, to je prva stvar, a druga jeste da sprovodi reforme, kako bi sve bolje funkcionisalo. Na pitanje da li se plaši da bi mogao da ostane bez radnog mesta, on kaže:
- Pa ne, tamo smo svi sve uložili, po 24 sata smo provodili u Teatru Odeon, sve ljudske napore smo uložili da to pozorište uspe - rekao je i istakao da nije iznenađen.
- Ne toliko, znajući njega, on sve što radi, radi u smeru da bi bilo bolje. Mi zvanično čekamo odluku šta će biti dalje, šta treba dalje da radimo, mi trenutno imamo informacija koliko i vi.