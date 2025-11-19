Slušaj vest

Željko Mitrović juče je zatvorio Teatar Odeon, jedan od svojih poslednjih projekata i dao otkaz na desetine zaposlenih.

Tim povodom govorila je Sanja Marinković koja je bila zaposlena u PR sektoru.

Sanja odmah reagovala

Voditeljka je nailazila na podršku prijatelja i porodice  Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić, Kurir Televizija

Sanja je istakla da ne sme da daje izjave povodom gašenja Odeona, ali kako kaže, Željko Mitrović uskoro će u javnost izaći sa novim saopštenjem.

- Ako me zovete u vezi Odeona, mi ne smemo tim povodom da se oglašavamo dok Željko ne izda saopštenje. On će uskoro da se oglasi i sve će saopštiti ne brinite. Vrlo rado bih dala izjavu, ali sada sve mora da ide preko Pink Media Grupe i mi ne smemo mimo toga - ljubazno nam je poručila Sanja.

Oglasio se direktor Odeona

Podsetimo, mediji su razgovarali sa Markom Jovičićem, direktorom Odeona koji je istakao da nije iznenađen odlukom Željka Mitrovića.

- Ništa još pravno nije rešeno, to je prva stvar, a druga jeste da sprovodi reforme, kako bi sve bolje funkcionisalo. Na pitanje da li se plaši da bi mogao da ostane bez radnog mesta, on kaže:

Marko Jovičić se oglasio nakon što je Željko Mitrović izdelio otkaze Foto: Kurir Televizija, Ustupljene fotografije, Promo

- Pa ne, tamo smo svi sve uložili, po 24 sata smo provodili u Teatru Odeon, sve ljudske napore smo uložili da to pozorište uspe - rekao je i istakao da nije iznenađen.

- Ne toliko, znajući njega, on sve što radi, radi u smeru da bi bilo bolje. Mi zvanično čekamo odluku šta će biti dalje, šta treba dalje da radimo, mi trenutno imamo informacija koliko i vi.

Željko najavio otkaze na dan krsne slave

- Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka! Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu PINK MEDIA GROUP nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, da ne kažem go*ana, ali pre svega NELOJALNIH i POKVARENIH, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci! Počinjem od onih koji su poslednji i nastali! No mercy! P.S. J****u im majku majčinu pa makar mi to bilo poslednje - napisao je on, a potom saopštio da je zatvorio Odeon i da se tu neće zaustaviti.