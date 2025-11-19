Slušaj vest

Pevačica Sanja Vučić trudi se da izgradi što veći uspeh u karijeri, ali uprkos tome što njene pesme imaju miionske preglede, a nastupi krcati, o njenom privatnom životu se posebno priča.

Pogrešni izborni

Sanja je svesna da je imala više pogrešnih izbora kad su muškarci u pitanju, ali to prihvata kao činjenicu.

- Retko pričam o tome zato što su svi mogli da vide moje pogrešne izbore, zato. Zato što sam onda ranjiva i onda ispadam i ovakva i onakva - jasna je bila Sanja.

- To su samo greške, naravno, ali stojim iza njih - dodala je ona.

Navela je da joj je neprijatno zbog toga što je javnost upućena u njene prethodne veze i raskide.

- Glupo mi je što su svi morali da vide sve to - kazala je nekadašnja članica grupe "Hurricane".

"Rad sa kandidatima u Zvezdama Granda je jako interesantan"

Sanja je, inače, postala mentor u "Zvezdama Granda", a kako je nedavno rekla, to je ispunjava.

- Ja se uvek naoružam strpljenjem, dobrim raspoloženjem i uživam u tome, to mi je nesvakidašnje iskustvo - istakla je Sanja.

- Rad sa kandidatima je jako interesantan, to nisam radila do ove godine. Ta euforija kad tvoj kandidat prođe dalje, to je stvarno mnogo lepo - kazala nam je tad pevačica.

"Imala sam mnogo grešaka"

"Da, još par tretmana i skroz je gotova", bila je kratka, a nas je zanimalo zbog čega je uklanja.

"To je bila prva tetovaža koju sam uradila sa 17 godina, a te prve tetovaže nekako nisu poželjne", govori Sanja pa dodaje kako ima puno greškaka u životu.

"Svaka greška je bila lekcija, ponovila bih ponovo jer je to bila velika škola, a o tome koje su to greške nećemo", kaže, a šta nam je još otkrila pogledajte na snimku u okviru teksta.

