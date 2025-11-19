Slušaj vest

Savo Perović je otkrio da nikada ne blokira ljude na Instagramu, ali da se često nađe u situacijama u kojima drugi odluče da njega blokiraju.

Jedan takav primer je i poznati reper Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan.

- MC Stojan me je blokirao, a da ne znam razlog. Postojala je situacija oko pesme koju je on trebalo da snimi, a onda sam ja uleteo u celu priču. Kada sam nakon toga pokušao da mu nađem profil, shvatio sam da ga ne mogu pronaći. Tada sam shvatio da sam blokiran, zašto - nemam pojma - priznao je Savo.

Nadovezala se Blondi

Njegovu priču dopunila je i Blondi, koja je priznala da uživa u blokiranju određenih ljudi, posebno onih iz rijalitija.

- Mnogo ljudi sam blokirala, pogotovo iz rijalitija. Marijanu sam, recimo, blokirala iz srca. Uživam u tome, i dok blokiram, slušam Karleušinu pesmu Blok, blok - nasmejala se Blondi.

