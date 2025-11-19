Slušaj vest

Savo Perović je otkrio da nikada ne blokira ljude na Instagramu, ali da se često nađe u situacijama u kojima drugi odluče da njega blokiraju.

Jedan takav primer je i poznati reper Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan.

- MC Stojan me je blokirao, a da ne znam razlog. Postojala je situacija oko pesme koju je on trebalo da snimi, a onda sam ja uleteo u celu priču. Kada sam nakon toga pokušao da mu nađem profil, shvatio sam da ga ne mogu pronaći. Tada sam shvatio da sam blokiran, zašto - nemam pojma - priznao je Savo.

Nadovezala se Blondi

Muzičar se skućio na egzotičnoj destinaciji  Foto: Print, Printskrin/Instagram, Kurir

Njegovu priču dopunila je i Blondi, koja je priznala da uživa u blokiranju određenih ljudi, posebno onih iz rijalitija.

 - Mnogo ljudi sam blokirala, pogotovo iz rijalitija. Marijanu sam, recimo, blokirala iz srca. Uživam u tome, i dok blokiram, slušam Karleušinu pesmu Blok, blok - nasmejala se Blondi.

Kurir / Istina ili klik

Ne propustiteStarsEVO ČIME SE BAVI SUPRUGA MC STOJANA: Svi misle da se pevač oženio zbog EU papir, a sada otkriveni detalji o njegovoj supruzi koju krije od javnosti
mc-stojan.jpg
StarsREPERA SPOPALE KLINKE! On nije znao šta da napravi pa javno zakukao: Mogu otac da im budem...
screenshot-70.jpg
Stars"MC STOJAN MI JE UNIŠTIO OPREMU I NEĆE DA PLATI" Muzičar besan na našeg repera, izneo šok optužbe: Ne javlja mi se na telefon...
mc-stojan.jpg
Stars"OVO JE LAŽAN BRAK, ISKORISTIO JE BUGARKU" MC Stojan se oženio a sad isplivali ŠOK detalji tajnog venčanja: Mlada ne želi da...
MC Stojan sa suprugom

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP564 Izvor: kurir tv