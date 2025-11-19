SLAVLJE U DOMU DUŠKA TOŠIĆA Uslikao njih i podelio srećne vesti - Evo kako proslavlja poseban dan (FOTO)
Bivši fudbaler Duško Tošić uživa u životu okružen osobama koje su mu najvažnije - ćerkama Nikom i Atinom, ali i majkom Nikoletom, koja zauzima posebno mesto u njegovom srcu i danas proslavlja 75. rođendan.
Njena skromnost i požrtvovanost čine je stubom porodice, a bivši fudbaler se pobrinuo da joj život u porodičnoj kući u Orlovatu bude što udobniji i mirniji.
Danas je Nikoleta provela poseban dan u krugu porodice. Duško i njegove ćerke Nika i Atina, zajedno sa sestrom Anjom, ćerkom Duškove sestre, okupili su se na porodičnom ručku u restoranu kako bi proslavili ovaj značajan jubilej.
Nika je na Instagramu podelila fotografiju sa sestrama i bakom, dok je ispred Nikolete stajala torta sa svećicama u obliku broja 75 i natpisom "Srećan rođendan".
Nasmejane i srećne, sve su uživale u porodičnom trenutku, a Duško je proslavu podelio i sa svojim pratiocima na Instagram priči.
NAMIRISAO LOVU! Duško Tošić se povukao iz ugostiteljstva i milione uložio u novi biznis, ima i partnera - svi detalji
Kurir.rs