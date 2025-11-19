Slušaj vest

Bivši fudbaler Duško Tošić uživa u životu okružen osobama koje su mu najvažnije - ćerkama Nikom i Atinom, ali i majkom Nikoletom, koja zauzima posebno mesto u njegovom srcu i danas proslavlja 75. rođendan.

Njena skromnost i požrtvovanost čine je stubom porodice, a bivši fudbaler se pobrinuo da joj život u porodičnoj kući u Orlovatu bude što udobniji i mirniji.

Majka Duška Tošića sa unukama Nikom i Atinom Foto: Printscreen Instagram

Danas je Nikoleta provela poseban dan u krugu porodice. Duško i njegove ćerke Nika i Atina, zajedno sa sestrom Anjom, ćerkom Duškove sestre, okupili su se na porodičnom ručku u restoranu kako bi proslavili ovaj značajan jubilej.

Nika je na Instagramu podelila fotografiju sa sestrama i bakom, dok je ispred Nikolete stajala torta sa svećicama u obliku broja 75 i natpisom "Srećan rođendan".

Nasmejane i srećne, sve su uživale u porodičnom trenutku, a Duško je proslavu podelio i sa svojim pratiocima na Instagram priči.