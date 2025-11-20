Slušaj vest

Frizer Stevan Radivojević ispričao je da su mu nepoznati momci provalili u salon tražeći da im plati 5.000 evra.

Kako je u jednoj emisiji ispričao, našao se u neprijatnoj situaciji kada mu je bila ponuđena saradnja koju je prihvatio. Ne sluteći da je reč o prevari, došlo je do iznude novca kada je vlasnica, koja je bila pokretač kompenzacije, od njega tražila da za proizvod plati 5.000 evra.

- Imao sam pokušaj iznude novca i to mi je bilo jako ružno. Bila je u pitanju kompenzacija putem Instagrama i onda su se pojavili ljudi da mi traže novac za to što sam dobio, za reklamu. Tražili su novac, bilo je pitanje zašto ja to nisam platio. Došli su mi ljudi u salon da me pitaju kada ću ja to da platim i to 5.000 evra. Naravno nisam dao novac, zvao sam policiju - započeo je Stevan Radivojević priču.

Stevan Radivojević govorio je o skandalu koji je doživeo

Na kraju, Stevan Radivojević odlučio je da ne pokreće postupak protiv momaka, jer kako kaže, za sve je glavni krivac bila devojka.

- Nisam želeo da ti momci koji su došli odgovaraju, jer su to neki opasni momci sa Novog Beograda, jer oni su momci koji su samo došli da naplate dug jer im se drugarica žalila da ja nešto neću da im platim. Tek kada su ti ljudi seli sa mnom, skapirali su da ja ništa nisam kriv. Meni je njih bilo žao i baš zato ih nisam ni teretio i samo su kolateralna šteta - završio je frizer Cece Ražnatović u emisiji "Usput show".